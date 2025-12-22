Медия без
ЕЦБ готви светлинно шоу за влизането на еврото в България

След 10 дни еврозоната приема 21-ия си член, отброява Кристин Лагард

Днес, 15:28

"Само 10 дни остават, преди България да стане 21-ият член на еврозоната", написа на своята фейсбук страница Кристин Лагард, президент на Европейската централна банка (ЕЦБ). 

В новогодишната нощ централата на ЕЦБ във Франкфурт ще грейне със специален поздрав към нашата страна. Южната фасада на сградата ще бъде осветена с надпис "Добре дошла, България" на всички езици на държавите, използващи единната европейска валута. Ще бъдат прожектирани и изображения на българските евромонети, и по-точно на националната страна на монетите от 50 цента, 1 евро и 2 евро.

Всъщност става дума за цял 4-минутен клип, който ще бъде излъчван до 11 януари. Той включва и информация за ЕС -  брой на държавите, големи градове, езици и др., като напомня девиза "единство в многообразието“ и подчертава както европейската идентичност, така и значението на разширяването на еврозоната с присъединяването на България.

Прожекцията върху сградата на ЕЦБ ще се вижда и от въздуха. За пасажерите, чиито самолети кацат на или излитат от Франкфурт, ще бъде интересно да наблюдават и снимат от високо светлинната атракция.

 

