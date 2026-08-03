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Държавата иска "Еконт" да обясни защо вдига цените

Комисията за регулиране на съобщенията подозира нарушаване на на Закона за еврото

03 Авг. 2026
Еконт

От 1 август "Еконт" задейства новата си тарифа, а още на следващия ден държавата реши да провери защо куриерската фирма вдига цените. 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обяви, че иска друга държавна комисия - за защита на потребителите (КЗП), да провери обосновано ли е поскъпването на услугите на известната куриерска фирма. По ирония на съдбата основателят на компанията Николай Събев, за която регулаторът по съобщенията иска проверка, е бивш министър на съобщенията (за кратко, от квотата на "Продължаваме промяната"). 

От КРС обясняват в съобщение до медиите, че са получили писмо, с което „Еконт Експрес“ АД ги уведомява, че от 1 август увеличава цените на основните куриерски услуги. В писмото обаче "не са приложени данни и доказателства за наличието на обективни икономически фактори, обосноваващи това увеличение", посочват от комисията.

От КРС признават, че по принцип в Закона за пощенските услуги няма изискване в уведомително писмо да се обосновават ценови промени. Обаче според Закона за еврото "компетентните органи могат да искат такава информация, а търговците са длъжни да я предоставят при поискване, подчертават от комисията.

От КРС признават също, че пощенските оператори имат право сами да определят тарифите си, отчитайки търсенето и предлагането.  

Казусът за пореден път показва колко нелеп е Законът за въвеждане на еврото, който по никакъв начин не спира поскъпването, но пък позволява на чиновници и инспектори да тормозят частни фирми, като им искат обяснения за ценовата политика, ровят им в документацията и имат право да ги глобят, ако не им харесат обясненията. 

В същото време държавни институции и държавни фирми най-безцеремонно вдигат таксите и цените за своите услуги, без да се налага да се обосновават. Пазарът на този тип услуги е доста конкурентен, така че, ако "Еконт" вдига цените, вероятно има причини да го прави, като рискува да загуби част от клиентите си. От компанията обявиха също така, че наред с промените в тарифата си спират някои услуги, които не са достатъчно рентабилни. 

 

Прекратяване

От КРС съобщават, че по искане на „Еконт Експрес“ АД е прекратена лицензията му за следните пощенски услуги: 

Кореспондентски пратки и малки пакети до 2 кг.

Печатни произведения до 5 кг.

Пратки за незрящи и слабовиждащи лица до 7 кг.

Вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг.

Прекратяването на лицензията не засяга извършването на куриерски услуги. 

В ход е и прекратяването на лицензията на "Еконт" за извършване на пощенски парични преводи, което ще влезе в сила от 25 септември.

 

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Ключови думи:

Еконт, годишен доклад на КРС

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