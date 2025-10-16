Цените на жилищата в България са скочили с над 200% за 10 г.

Цените на жилищата са се повишили драстично в целия Европейски съюз през последните 10 години, а България е в челната петорка. Това показва доклад на ЕК за строителството на домове в ЕС.

Между 2014 и 2024 г. апартаментите и къщите в ЕС са поскъпнали средно с 50%, но в Унгария, Литва, Чехия, Португалия, Естония, България и Полша номиналният ръст е надхвърлил 200%“, се посочва в проучването. В същото време експертите подчертават, че реалното поскъпване е по-скромно и че единствено в Португалия има значително надценяване на имотите.

Поскъпването на жилищата в България върви ръка за ръка с нарастващите средни доходи. Така номиналният ръст на цените на имотите е огромен, но реално той се компенсира със замогването на населението.

Друга интересна констатация на ЕК е, че въпреки бума на ипотечни кредити България се отличава с нисък дял на задлъжнелите домакинства. Жилищните кредити продължават да нарастват на фона на много ниските лихвени проценти, се отбелязва в документа.

Докладът на Брюксел очертава основните причини за бързото поскъпване на домовете в страните от ЕС.

Тъмните прозорци

Проблемът с необитаваните имоти е голямо предизвикателство в целия ЕС - приблизително един на всеки шест имота в Европа е незает. Огромният брой незаети имоти ограничава наличните жилища и нажежава цените", се изтъква в доклада. Феноменът "тъмни прозорци", или "домове под ключ" е особено разпространен в Португалия, България, Румъния, Малта, Кипър и Унгария.

Туризмът

Според доклада на ЕК, туризмът и краткосрочните наеми са сред основните причини за поскъпването на жилищните имоти в държави като Португалия, Испания, Гърция и др.

„Увеличението на краткосрочните наеми в туристическите райони е тясно свързано с това на цените на жилищата и наемите“, заключават изследователите.

Възходът на платформи като Airbnb наруши традиционния пазар на недвижими имоти, тъй като допринесе за намаляване на предлагането на дългосрочни наеми.

Бумът на туристи и възходът на платформите за краткосрочно наемане и споделяне на жилища също са допринесли за увеличаване на наемите и цените на жилищата - в центрове на градовете и в районите, където има исторически, културни и природни забележителности, заключава проучването.

Големите пари

ЕК посочва също, че в някои градски райони част от жилищния фонд е собственост на компании, като трайно ниските лихвени проценти по кредитите са насърчили търсенето от страна на "институционалните инвеститори.“ Застрахователни компании и пенсионни фондове, „са изиграли важна роля в повишаването на цените на имотите през последното десетилетие, особено в световните столици“, а в Португалия пенсионните фондове имат „значителна експозиция“, се казва в анализа.

И пак бюрокрация

В страни като Португалия, Хърватия, Испания и Гърция „разрешенията за строеж са близо до исторически ниски нива“, според доклада. Една от причините е тромавата бюрокрация, пише в доклада на Брюксел: „В повечето страни от ЕС има фиксирани срокове за издаване на разрешително, вариращи от 3 седмици в Литва до 31 седмици в Португалия. Процесът на издаване на разрешителни в някои страни е обременен с комплексни изисквания за документация, което води до забавяния и административна тежест“.