Безплатните винетки са се увеличили до 246 000

Продължава тенденцията за издаване на безплатни винетки за пътуване по пътищата на България. През 2025 г. са били издадени общо 246 000 такива на лица с над 50% намалена работоспособност.

Това означава, че за последните три години (спрямо 2022-ра) винетките без заплатена такса са се увеличили с над 22 000 или с 11%, по данни на Института за пазарна икономика (ИПИ). При винетна такса от 49,60 евро тези 246 000 безплатни винетки струват на бюджета над 12,2 млн. евро за година.

Данните по области сочат, че най-много предоставени безплатни винетки има в София, Пловдив и Варна, което съответства и на броя на населението, и на броя на хората с увреждания.

Динамиката обаче е разнопосочна. В периода 2019-2025 г. най-много се е увеличил броят на винетките без заплащане в област Перник – близо 60% (от по-малко от 4000 до над 6000). Голямо е увеличението и в Благоевград – над 30% (от 8000 до над 10 000). Затова пък безплатните винетки в София, Пловдив и Силистра намаляват през разглеждания период. В столицата, например, свиването е с 10% (от 38 000 до 34 000).

Ако се направи сравнение на броя на безплатните винетки спрямо населението, средно най-много безплатни са издавани в Северна България (включително 10-те общини с най-много винетки) и в западните погранични райони. С най-голям брой безплатни винетки са общините Ново село, Хайредин и Априлци (с по над 80 на 1000 души население, което в абсолютна стойност е около 200-300 броя). С между 70 и 80 на 1000 са Алфатар, Севлиево, Мездра, Силистра, Враца, Криводол, Габрово, Роман, Ковачевци, Троян и Трекляно.

Кой има право на безплатна винетка

Такава се предоставя на всички желаещи, които са с над 50% неработоспособност според ТЕЛК, без значение от типа на увреждането, т.е. дали е свързано с физически затруднения. Ако се погледне разпределението по диагнози ясно показва, доминация на сърдечно-съдовите заболявания и на хронични метаболитни състояния като диабет.

Възходящата динамика в последните години е може да бъде свързана с няколко паралелни процеса.

>> Първо, правото на безплатна годишна винетка обхваща лица с трайни увреждания с определена степен на намалена работоспособност и семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания. Така че броят на отпуснатите винетки е пряко обвързан с увеличаването на хората с валидни експертни решения и с административната активност по заявяване на правото.

>> Второ, в контекста на нарастващите цени на винетките (особено през 2025 г.) икономическият стимул за упражняване на правото на безплатна винетка става по-силен, което може да води до по-висока степен на заявяване и използване.

>> Трето, струпването около столицата и икономическите центрове около Пловдив, Велико Търново, Габрово и Русе подсказва, че най-вероятно ежедневната трудова миграция нараства, т.е. повече хора се нуждаят от винетка, за да пътуват за работа.