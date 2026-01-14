БЕХ влиза в сондажите за нефт и газ в Черно море

Държавата влиза в сондирането за природен газ и нефт в „Блок 1-21 Хан Аспарух“ в Черно море.

Правителството в оставка реши в сряда Българският енергиен холдинг (БЕХ) да стане партньор на „ОМВ Офшор България“ ГмБХ и „Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“, които държат правата за проучване на блока. БЕХ ще придобие по 5% от правата и задълженията на двете чуждестранни компании, които ще останат с по 45% дял.

Не се съобщава какви ще са финансовите измерения на участието на БЕХ в това партньорство. Не става ясно и как ще бъдат осигурени необходимите инвестиции.

„Блок 1-21 Хан Аспарух“ е разположен в българската акватория на Черно море. Договорът за проучване е в сила от септември 2012 г.

Надеждите за откриване и доказване на запаси са големи, тъй като и на север, и на юг съседните ни държави вече разработват огромни дълбоководни находища. Благодарение на добива в дълбините на Черно море Румъния вече е най-големият производител на природен газ в Европейския съюз.

С днешното си решение Министерският съвет е упълномощил министъра на енергетиката в срок от 1 месец да подпише необходимото допълнително споразумение към договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-21 Хан Аспарух”.

"Проучванията в дълбоко Черно море са ключова част от усилията на правителството за диверсификация на енергийните ресурси. Те имат потенциал да допринесат значително за енергийната сигурност в целия регион на Югоизточна Европа", посочва пресслужбата на МС.