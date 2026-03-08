Акумулаторният завод в Пазарджик спира работа и съкращава 200 служители

"Елхим - Искра" е правоприемник на Акумулаторен завод „Методи Шатoров“ в Пазарджик - някога най-голямото предприятие за акумулатори на Балканския полуостров.

Пазарджишкият производител на акумулаторни батерии "Елхим-Искра" спира работа след 60-годишно съществуване. Предстои съкращаването на близо 200 работници. Причината е тежко финансово състояние вследствие на загуба на пазари.

Решението е взето на заседание на Съвета на директорите през миналата седмица. Според съобщението предприятието ще спре работа на 23 март, след което в 20-дневен срок ще започне прекратяване на договорите на работниците и служителите.

"Елхим – Искра" е правоприемник на Акумулаторен завод "Методи Шатoров" в Пазарджик, създаден през 1960 г. До 90-те години на миналия век е най-голямото предприятие за акумулатори на Балканския полуостров. Заводът бе приватизиран през 1997 г. по време на масовата приватизация, като по-късно негов мажоритарен собственик стана "Стара планина холдинг".

Причини

"Елхим-Искра" е публично дружество, листвано на Българската фондова борса. В съобщение до борсата ръководството на компания посочва няколко причини за спирането на завода.

На първо място е загубата на пазарни позиции в държави от Западна Европа вследствие на продължителния спад в индустриалното производство и появата на алтернативни производители от Турция, Китай, Индия, които имат значително по-ниски разходи за труд и енергия и предлагат по-конкурентни цени.

Дружеството е загубило и най-рентабилните си пазари в страните от ОНД вследствие на военния конфликт в Украйна и наложените санкции от страна на ЕС.

Сред причините за загубата на конкурентоспособност се посочват също високите цени на електроенергията в България и Европа и липсата на реален компенсационен механизъм за държавна подкрепа за небитовите крайни потребители. Негативна роля изиграват и високите цени на основни за дружеството суровини и материали и нормативното ограничение да рециклира олово.

Посочва се и ежегодният административен ръст на минималната работна заплата, което наред с глада за квалифицирани кадри води до постоянен ръст на разходите за заплати, без да се отчита ръст на производителността.

След съобщението за затварянето, акциите на "Елхим - Искра" поевтиняха с около 13% до 29 цента за акция. Това съответства на близо 7.3 млн. евро пазарна капитализация. С около 1% поевтиняха и акциите на мажоритарния собственик "Стара планина холдинг", който също е публично дружество.

Според наблюдатели новината за затварянето на "Елхим - Искра" е изненадваща, въпреки че приходите му намаляват през последната година и то е на загуба.

Все пак от дружеството уточняват, че ръководството разработва стратегия за преструктуриране на дейността, без да се споменават подробности.

Дейност

"Елхим - Искра" е специализирана в проектирането и производството на голяма гама оловно-киселинни батерии. Те намират широко приложение - за електрокари, мотокари, леки и товарни автомобили, селскостопанска техника. Дружеството е производител и на стационарни и соларни батерии, предназначени за енергетиката, телекомуникациите и системите за складиране на енергия. Заводът бе производител и на специални батерии с военно и специфично индустриално предназначение.

Пазарджишкият акумулаторен завод е силно експортно ориентирана компания, като износът формира 70 – 80% от оборота му. Основните пазари са Германия, Гърция, Италия, Франция, а исторически силен пазар беше руският пазар, както и Сърбия и Близкия изток. На вътрешния пазар компанията доставя за големи индустриални предприятия и има широко присъствие в търговската мрежа за автомобилни акумулатори.

Черна серия

"Елхим - Искра" е поредно машиностроително предприятие, което затварят врати през последните 12 месеца.

През февруари производителят на кабели за автомобилната индустрия “МД Електроник” във Враца започна процедура за масови съкращения на блио 570 души. Предприятието в момента завършва започнати поръчки, след което затваря.

Друг производител на кабелни комплекти за автомобилната индустрия - "СЕ Борднетце - България", обяви през декември 2025 г., че ще затвори до юни 2026 г. завода си и в Карнобат, където са наети 800 души. Преди година това сполетя и завода на същата компания в Мездра, където бяха заети 950 работници. Затварянето бе обяснено с нуждата от "глобално стратегическо преструктуриране заради променящите се разходни параметри в региона".

През 2025 г. бе затворен и заводът за кабелни инсталации на германската "Леони" в Плевен.