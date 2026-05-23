Стотици арт локации изкушават по тъмно в 22-рата Нощ на музеите

Европейската нощ на музеите ще се състои днес, 23 май, за 22-ри път у нас. Стотици галерии и музеи в цялата страна ще бъдат отворени до късно вечерта със свободен вход и специална програма от изложби, концерти, пърформанси и творчески работилници. Проведена за първи път във Франция през 2005 г. под патронажа на Съвета на Европа и ЮНЕСКО, днес инициативата обединява хиляди културни институции в повече от 30 държави на Стария континент.

Над 80 културни обекта и градски пространства в София ще се включат в Нощта, безплатни ретро автобуси ще свързват центъра с Националния исторически музей и Националния военноисторически музей. Организатор на 22-рото издание на инициативата е Френският институт в България с финансовата подкрепа на Столичната община и в партньорство с Министерството на културата. Посетителите ще могат да разгледат изложби, да се включат в беседи, прожекции, ателиета и тематични турове с вход свободен.

Регионалният исторически музей – София, на пл. „Бански“ 1 и филиалите му ще функционират с работно време 12.00 – 23.00 ч. Сред акцентите там са изложбите „ТЯ, когато беше другарка. Градската жена през социализма“, „Археология на София и Софийско XII: ОТВЪД“, „По стъпките на Дюрер“ и „Историческият костюм като визуален код на епохата“. Желаещите могат да участват и в тура „Сградите разказват“ (18.00 – 19.30 ч.), както и в прожекциите „Истории зад фасадите“ на сцена „Централни хали“ (20.30 – 21.30 ч.).

Комплекс „Антична Сердика“ към РИМ – София, на бул. „Княгиня Мария Луиза“ 2, ще предложи ателиета „Училище по археология“, беседа „Животът в Древна Сердика“, лекция „Коприна и злато – средновековната мода на Балканите“ и последен ден за посещение на атрактивната изложба „Средновековието през погледа на илюстраторката Текла Алексиева“. В Триъгълната кула на Сердика (бул. „Княгиня Мария Луиза“ 16) се помещават изложбата „Следи“ от „София хартиен арт фест“ и интерактивна VR реконструкция на кулата. Археологическото ниво на базиликата „Света София“ на адрес ул. „Париж“ 2 от 10.00 до 18.00 ч. привлича с образователна игра за деца и възрастни и беседа „Музеят под базиликата Света София: Отвътре и отвън“. В Амфитеатъра на Сердика на ул. „Будапеща“ 2 от 18.30 ч. ще има беседа при археологическите останки в хотел „Арена ди Сердика“.

Софийска градска художествена галерия днес ще приема от 18.00 до 24.00 ч. Посетителите ще могат да разгледат изложбите „Построено на геометричен принцип“ и „Надежда Кутева. Места и ритуали“, както и да се включат в специален тур с изкуствоведа Даниела Радева от 18:30 ч. Филиалът на СГХГ – галерия „Васка Емануилова“, представя изложбата „Ограничения // Restricted“ на Тина Златина. Експозицията „Дечко Узунов. Космос“ пък ще може да се види във филиала на адрес бул. „Драган Цанков“ 24, носещ името на големия художник.

За маките посетители „Музейко“ ще се включи в Европейската нощ с удължено работно време до 20.00 ч. и ще даде специална вечерна възможност за среща с науката чрез интерактивни преживявания. Децата ще могат да разгледат пространствата на „Музейко“ и да се потопят в свят на любопитни игри и открития.

Visit Sofia, „Столичен автотранспорт“ и сдружение „Градски транспорт и инфраструктура” се обединяват в съвместна инициатива за осигуряване на безплатен транспорт с ретро автобуси до Националния исторически музей и Националия военноисторически музей. Сред автобусите, които ще се движат по маршрутите, са незабравими ретро модели като „Чавдар 140“, Mercedes O305G, „Икарус 260“, „Икарус 280“ и „Чавдар 130“ – истинска разходка през градската памет на София. Първият маршрут включва Лъвов мост – пл. „Княз Александър I“ – Софийски университет – НДК – Южен парк – бул. „България“ – НИМ, като автобусите ще се движат от 17.45 до 01.00 ч. на всеки 20 минути. Вторият маршрут е пл. „Княз Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Михай Еминеску“ – Национален военноисторически музей – ул. „Оборище“ – обратно до площада. Автобусите ще се движат от 17.45 до 22.30 ч. на всеки 35 минути.

Пловдив отново се включва в мащабната общоевропейска инициатива, отваряйки вратите на музеите и галериите в необичайни часове, превръщайки ги в живи пространства за диалог, вдъхновение и забавление. Тазгодишното издание в Града на тепетата преминава под наднационалната тема „Бъдещето на музеите в бързо променящите се общности“. Тя поставя акцент върху активната роля на посетителя и способността на културното наследство да бъде мост между поколенията в динамичния 21-ви век.

Регионалният археологически музей – Пловдив, ще работи с безплатен вход от 18.00 до 22.00 ч. Изложбите там са постоянната експозиция и „Жената през хилядолетията“, детската работилница „Музей на бъдещето – капсула на времето“. В специален детски кът малките откриватели ще рисуват предмети, които биха искали да съхранят за поколенията след 100 години. Целта е децата да се превърнат от пасивни наблюдатели в активни създатели на съдържание и пазители на паметта. В Куюмджиевата къща към Регионален етнографски музей – Пловдив, посетители кани експозицията „Светът на ютията“ – колекция от над 1200 ретро ютии.

Във Варна инициативата Европейска нощ на музеите се провежда от 2016-та година и в нея се включват множество музеи, галерии и артистични пространства в града. Над 50 културни локации очакват посетители в морската столица днес. Археологическият музей от 12.00 до 20.00 ч. кани ценителите на временната изложба "Порцеланът – вечният спътник на лукса". В Музея на Възраждането (ул. „Д-р Людвиг Заменхоф“ 21) от 10.00 до 20.00 ч. може да се види изложбата „Априлското въстание в българската филателия“. А в галерия „ЖарАрт“ от 11.00 до 23.00 ч. Може да се запознаете с експозицията „Българската глаголица – символи и значение“ на Велина Христова. Адресът е ул. „Шипка“ 15.

Интересно място днес ще бъде и Държавен архив – Варна, където от 12.00 до 18.00 ч. ще бъдат отворени за посещения изложбената зала и работното помещение за реставрация и информационно обслужване. Ателие „Реставрация на документи“ от 14.15 ч. ще покаже как архивите спасяват историята, а от 15.15 ч. Работилницата за изследователи „Какво се крие в документите?“ – как се разчитат ръкописи и стари текстове.

Пълната програма на Европейската нощ на музеите и галериите 2026 в страната можете да откриете на сайта на инициативата: