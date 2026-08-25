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Почина Доли Партън

Днес, 21:10
ЕПА/БГНЕС

Доли Партън почина на 80-годишна възраст след продължителни здравословни проблеми, съобщи The Sun. Родената в Тенеси певица заяви през декември м.г., че трябва да премине през „няколко процедури“ заради продължаващи „здравословни проблеми“. Тогава тя се отказа от редица планирани участия.

Изпълнителката на хита „9 to 5“ по-рано тази година беше принудена да пропусне и събитие в увеселителния парк Dollywood, след като беше диагностицирана с бъбречен камък, който й причинявал „много проблеми“.

Сестрата на Доли Партън – Фрида, призова феновете да се молят за нея заради опасения за здравословното ѝ състояние. Фрида публикува емоционално послание в интернет: „Бях подтикната да помоля всички по света, които я обичат, да се присъединят към мен в молитвите“.

В своята кариера Доли Партън се превръща в една от най-емблематичните личности в шоубизнеса през втората половина на ХХ век. Тя е не само изпълнител, но и автор на песни, китарист, актриса, а също така и бизнесдама с усет. Изгражда и успешен увеселителен парк, наречен Dollywood, и развива широк кръг от благотворителни проекти. Почитатели и музикални критици често я описват като „национално съкровище“.

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