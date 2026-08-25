Доли Партън планира концерти с аватар заради здравни проблеми

Звездата на кънтри музиката Доли Партън разкри, че заедно с екипа ѝ водят преговори с компании, които продуцират изпълнения с аватари, докато самата тя продължава да се бори със здравословни проблеми, принудили я да отмени няколко участия през тази година, пише сайтът на сп. "Билборд".

"Справям се с някои здравословни проблеми, на които просто не обръщах внимание, докато се грижех за Карл", споделя 80-годишната Партън в интервю за сп. "Пийпъл", спомняйки си за своя съпруг Карл Томас Дийн, който почина през март 2025 г. на 82. Двамата бяха женени близо шест десетилетия.

Доли Партън казва, че представленията с аватар, които не описва подробно, все още са в "ранните етапи на разработка". Подобно шоу в Лондон представят АББА, които построиха специална зала за целта и жънат голям успех четири десетилетия след разпадането на групата.

"Не е като да не съм преживявала трудни моменти със здравето си", казва певицата, припомняйки, че в началото на 80-те години на миналия век е била "извън строя за няколко месеца заради женски проблеми". Но Партън добавя, че общественият интерес изглежда по-интензивен сега, отколкото преди. "Мисля, че тъй като живеем в свят, който функционира 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, благодарение на социалните медии, всичко се преувеличава по начин, по който нещата не се случваха преди години. Преди се шегувах, че съм кралицата на таблоидите, но сега предполагам, че мога да кажа, че съм кралицата на изкуствения интелект в социалните медии! Но сериозно, въпреки че все още се възстановявам, продължавам да работя", казва Доли Партън.

Певицата дава интервюто след поредица от пропуснати участия. Тя отложи планираната си поредица от концерти в Лас Вегас, като първо премести датите от декември 2025 г. за септември 2026 г., а след това през май изцяло ги отмени. През тази година Доли Партън се появи само виртуално на няколко събития.

Партън не е организирала турнета от 2016 г. През март, при първата си поява пред публика, певицата сподели, че е била "изтощена и изморена от скръбта" и е имала нужда да се възстанови духовно, емоционално и физически, като същевременно посочи, че здравословните ѝ проблеми не са я накарали да забави темпото си.

Доли Партън, известна колкото с песните си, толкова и със своята епохална гръдна обиколка, е популярна със своите благотворителни каузи и с факта, че е един от големите спонсори на ваксината срещу ковид "Модерна", за чиято развойна дейност дарява 1 млн. долара.

Бъдещата звезда, родена през 1946 г. край река Литъл Пиджън в Тенеси, е четвъртото от 12 деца в семейство, което обитава едностайно бунгало без електричество и течаща вода. Две от тях не оживяват. За крайната бедност, в която израства, Доли пее в своите ранни шлагери Coat of Many Colors и In the Good Old Days (When Times Were Bad). Първите ѝ певчески изяви са в църквата на шестгодишна възраст. На 7 си акомпанира със самоделна китара, а на 8 нейният чичо ѝ подарява първия истински инструмент. Още като дете хубавият ѝ глас звучи в регионални радио и телевизионни програми, а на 13 записва първия си сингъл. Puppy Love за малка звукозаписна компания от Луизиана. Същата година среща Джони Кеш, който я окуражава.

Слава печели първо в дует с известния на времето си кънтрипевец Портър Уаганър и с участието си в телевизионни шоупрограми, в които пресъздава пародиен образ на русокоса красавица. През 70-те достига огромна популярност с песни като Joshua, Joleen и I Will Always Love You - разбила класациите две десетилетия по-късно в изпълнението на Уитни Хюстън, а всъщност написана от Доли за професионалната ѝ раздяла с Уагънър. Филмът "От 9 до 5"”, в който участва заедно с Джейн Фонда, ѝ носи световна известност.

През 1978-а идва и първата от 7 награди "Грами", които е спечелила до днес. В следващото десетилетие записва съвместни албуми с други звезди на кънтрито като Крис Кристофърсън, Уили Нелсън, Бренда Ли и Кени Роджърс (тогава за нея се чу и отсам Желязната завеса), продължава и блестящата си кариера в телевизията, а в някои страни като Япония билетите за концертите й се разпродават по-бързо от тези на Мадона. През 1986 г. открива "Доливуд" - неин собствен увеселителен парк, чиято цел е да създаде нови работни места в родния ѝ щат Тенеси.

В дългата си творческа кариера Доли Партън издава над шейсет албума и печели всички големи музикални отличия. Последният ѝ запис Rockstar, който излезе през 2023 г., включва дуети с легенди като Ринго Стар и Пол Маккартни, Роб Халфорд, Стинг, Стивън Тайлър, Стиви Никс и младата звезда Майли Сайръс.