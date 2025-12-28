Медия без
Жълт и оранжев код за силен вятър е издаден за цялата страна

Максималните температури преди обяд ще бъдат - между 2° и 7°, в София - около 3°

Днес, 07:14
Оранжев код за силен вятър в 12 области и жълт код в 18 области обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология.
Оранжев код е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, София - област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Сливен. Жълт е кодът за почти всички останали области, като само за части от Бургаска и Смолянска области няма предупреждение.

Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места - главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг.

Максималните температури преди обяд ще бъдат - между 2° и 7°, в София - около 3°.

Над Черноморието ще има променлива облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Над планините облачността ще бъде променлива, по-често - значителна. Главно в Стара планина ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици. Ще духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и през деня температурите ще се понижават. Към 14:00 часа температурата на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра - около минус 7°.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, а максималните - между 2° и 7°. Във вторник повече слънчеви часове ще има преди обяд, след обяд облачността ще се увеличи, без валежи. Вятърът отново ще стане северозападен и ще се усили. Минималните температури ще се понижат с 1-2 градуса, а дневните ще се повишат, максималните ще бъдат предимно между 5° и 10°.

