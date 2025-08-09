Медия без
Започна дълго чаканият ремонт на бул. "Ломско шосе" в София

Днес, 10:30
За ремонтните дейности са избрани почивните дни на август, когато трафикът е по-слаб с цел да не се затруднява движението през работните дни, посочват от Столична община.
Дългоочакваният ремонт на столичния бул. "Ломско шосе" започна. Изпълнението на строителните дейности стартира на пътното платно в участъка от ул. "107" до бензиностанцията при моста на жп линията в ж. к. "Обеля". Движението временно ще бъде затворено до 10 август.

Участъкът не е ремонтиран през последните години и е в лошо състояние. Целта на ремонта е да се подобри пропускливостта и безопасността на съоръжението. Пътната настилка на моста ще се фрезова и ще се асфалтира изцяло. 

За ремонтните дейности са избрани почивните дни на август, когато трафикът е по-слаб с цел да не се затруднява движението през работните дни, посочват от Столична община. По време на ремонтните дейности се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. "Ломско шосе" между улица "107" и бензиностанцията при улица "Васил Левски". 

Автобусите с номера 30, 31 и 150 ще се движат по променени маршрути, като за обходни маршрути на вход и изход към София трябва да се използват трасетата между бул. "Рожен" и Северната скоростна тангента на София, както и Околовръстното шосе и бул. "Сливница".

