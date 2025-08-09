Започна дълго чаканият ремонт на бул. "Ломско шосе" в София

архив За ремонтните дейности са избрани почивните дни на август, когато трафикът е по-слаб с цел да не се затруднява движението през работните дни, посочват от Столична община.

Дългоочакваният ремонт на столичния бул. "Ломско шосе" започна. Изпълнението на строителните дейности стартира на пътното платно в участъка от ул. "107" до бензиностанцията при моста на жп линията в ж. к. "Обеля". Движението временно ще бъде затворено до 10 август.

Участъкът не е ремонтиран през последните години и е в лошо състояние. Целта на ремонта е да се подобри пропускливостта и безопасността на съоръжението. Пътната настилка на моста ще се фрезова и ще се асфалтира изцяло.

По време на ремонтните дейности се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. "Ломско шосе" между улица "107" и бензиностанцията при улица "Васил Левски".

Автобусите с номера 30, 31 и 150 ще се движат по променени маршрути, като за обходни маршрути на вход и изход към София трябва да се използват трасетата между бул. "Рожен" и Северната скоростна тангента на София, както и Околовръстното шосе и бул. "Сливница".