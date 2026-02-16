Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица

Автомобилът и входната врата на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са били запалени малко след 1:30 часа през нощта. За случилото се той съобщи в ефира на БНТ и Нова телевизия, като разказа, че е бил събуден от силен шум, наподобяващ експлозия, пише дир.бг.

"Около 1 часа и половина се чу нещо като гръм, като експлозия", каза той. Малко след това разбрал, че колата му, паркирана в двора на къщата, е обхваната от пламъци.

"Разбрах, че автомобилът, който е паркиран в двора на къщата, гори. Също така взе да дими и стълбището на къщата. В последствие разбрах, че е запалена и колата, и къщата. Вратата на къщата", каза Попов.

Кметът твърди, че е видял мотоциклет да се отдалечава от мястото на инцидента. Според неговите предположения двама души са проникнали в имота, залели са с запалима течност автомобила и входа на къщата, след което са ги подпалили.

Сигнал до телефон 112 е подаден незабавно, от пожарната реагирали незабавно.

Попов припомни, че през юли миналата година в кметството е имало друг инцидент с маскирани лица. Той не изключва възможността двата случая да са свързани.

На 11 юли кметът публично е поставил въпроса къде отиват средствата от общинските наеми на обекти в центъра на селото, но по думите му така и не е получил ясен отговор. По-късно той е отправил запитване до район "Панчарево" и до Столична община относно това дали се събират наеми. Отговорът показал, че такива постъпления има, но се използва посредник.

Кметът уточни, че от лятото досега не е получавал нови заплахи. На въпрос дали има подозрения кой може да стои зад палежа, той посочи, че в последните дни е излъчен репортаж за незаконно изхвърляне на земни маси, но заяви, че няма конкретна информация или предположения кой би могъл да е извършителят.

По отношение на предишния случай с маскираните лица, Попов каза, че доколкото му е известно, извършителите все още не са установени.

По-късно БТА цитира МВР, че по случая с палежа се работи активно. Около 1:30-1:40 ч. тази нощ е получен сигнал, автомобилът на кмета е изгорял, засегната е и входната врата на къщата, посочват от МВР.