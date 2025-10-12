Законът на ИТН все още не е изтеглен от парламента

Според сайта на Народното събрание все още депутатите от ИТН не са оттеглили законопроекта , с който искаха в Наказателния кодекс да се предвиди затвор за разпространяване на лична информация без съгласие. А в петък водачът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов увери журналистите, че той и лидерът на ИТН Слави Трифонов искат точно това.

След като съдействаха за светкавичното му приемане на първо четене в парламентарната правна комисия, в в ГЕРБ-СДС сега са се присетили, че трябва да се проведе обществено обсъждане върху законопроекта на ИТН. Това се разбра от коментар на Деница Сачева – зам.-шеф на групата на ГЕРБ-СДС в Народното събрание, пред БНР днес.

Миналия петък тя заяви в интервю, че трябва да се прекрати "вакханалията", в която се е превърнало според нея свободното слово в България. Днес обаче Сачева каза, че депутатите на ГЕРБ-СДС няма да подкрепят нищо, което да доведе до ограничаване на свободата на словото. И заобяснява, че проектът не трябва да се разглежда през призмата на отношенията между политици и журналисти, а се отнася до това, че "в днешно време всеки човек е медия със своя телефон и всеки може да снима, да записва и да публикува в интернет, без изобщо да се интересува от последствията". Проблемите са реални, смята политикът, но са необходими нови текстове и сериозно обществено обсъждане.

Такова управляващите изобщо не допуснаха – законопроектът беше внесен на 7 октомври, а два дена по-късно беше скоростно разгледан и одобрен в правната комисия. Бързането беше толкова голямо, че мнозинството, подкрепено от "Възраждане", дори не дочака становища от прокуратурата и съда, които би трябвало да прилагат промените. Само силно негативната обществена реакция попречи на политиците да продължат с приемането на предложенията на ИТН в пленарната зала.

За това, че проектът си стои на мястото, Сачева коментира, че деловодството на парламента не работи събота и неделя. А това повдига въпроса защо законопроектът не беше оттеглен още в петък.