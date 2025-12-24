Медия без
Военното разузнаване внедрява агенти в министерства и фирми

Службата официализира тази си дейност със специална наредба, в която всички е секретно

Днес, 10:58

Военното разузнаване официализира внедряването на агенти в министерства и фирми. Това се разбира от пуснат за обществено обсъждане в правителствения Портал за консултации документ, от който става ясно, че се приема специална наредба. 

Става дума за Наредба за изискванията, условията и редът за приемане на военна служба в Служба „Военно разузнаване“ на лица, които са в трудови или служебни правоотношения с друг работодател или орган по назначаване. Изрично е посочено, че те ще изпълняват разузнавателни задачи. Наредбата е от само две разпоредби, след което пише, че изискванията, на които трябва да отговарят съответните хора, условията и реда, по които се назначават, са секретни.

В мотивите се посочва, че  през 2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване. С този закон е направено допълнение, като е създадена нова алинея , с която се делегира правомощие на министъра на отбраната да издаде акт, в който да определи изискванията, условията и редът за приемане на военна служба в Служба „Военно разузнаване“ на въпросните лица, които са в трудови или служебни правоотношения с друг работодател или орган по назначаване. Не става ясно защо въпросната Наредба се появява чак 5 години по-късно и дали в този период не е имало внедряване на агенти и без нея.

Така или иначе в мотивите е посочено, че с предложената Наредба "се цели подробно регламентиране на дейността по приемане на военна служба на лица, които са в трудови или служебни правоотношения с друг работодател или орган по назначаване". Твърди се и, че с нея "се дава възможност на Службата да изпълнява по ефективно поставените й  от Закона за военното разузнаване задачи на стратегическо ниво".

