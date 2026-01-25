ВАС окончателно прати в коша ключов конкурс за съда

Илияна Димитрова 5-годишният мандат на този съвет изтече през октомври 2022 г., но той продължава да управлява съдебната власт, защото парламентът не избира нови членове от квотата си.

Върховният административен съд окончателно задраска конкурса за търговските отделения на апелативно ниво. Съдът потвърди решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, който прекрати конкурсната процедура за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 18 длъжности в търговските отделения на апелативните съдилища. Върховните съдии приемат, че решението е в правомощията на колегията и при вземането му няма нарушения.

Спорният конкурс беше обявен през лятото на 2022 г., след като веднъж вече беше съборен в съда и започна отначало. Той беше за 18 места, като половината от тях са в София, четири - в Пловдив, три - във Варна и две в Бургас. Но след провеждането на конкурса ВСС отказа да назначи избраните. Намери аргумент за това в конкурсната комисия, която сам е определил - в нея участва доц. Венцислав Петров, който е хабилитиран преподавател по гражданско право, а не по търговско, както, според тях, изисквал законът. Само че търговскоправните науки са част от гражданскоправните, т.е. ВСС си инсценира пречка, за да не назначи издържалите конкурса.

Двигател на това зачеркване на конкурса беше Георги Чолаков, който като председател на ВАС беше член по право на ВСС. След като мандатът му изтече през ноември 2024 г., той вече не беше член на съвета, но мнозинството продължи да следва зададената линия.

Търговските отделения на апелативно ниво са ключови, особено това в София. Те са втора инстанция по търговски дела, засягащи бизнеси за милиони. През съда може да бъде открадната фирма, например. Могат да бъдат наложени и обезпечителни мерки, които да съсипят даден бизнес. Търговските съдии в София решават и по делата на партиите - регистрации, вписвания и т.н. Върховният съд рядко се произнася по тях. Затова и думата на търговските съдии в Софийския апелативен съд е толкова тежка и в много случаи - последна.

Съдийската колегия на ВСС дълго време държа на трупчета точката за конкурса. "В случая съм дълбоко убедена, въз основа на верига косвени доказателства, формиращи един и същи извод, че възраженията, които се отправиха всъщност представляват повод, прикриващ съвсем различна причина, а именно, че не се одобрява персоналният избор на класираните кандидати", коментира поредното отлагане на конкурса председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова миналия февруари.

Последният приключен конкурс за търговските отделения на апелативните съдилища е от 2015 г.

Прекратяването на конкурса сега отваря вратата за продължителни командировки на съдиите, което реално ги поставя в зависимост от шефовете им.

Любопитното е, че на фона на т.нар. общи съдилища, то конкурсите за административните съдилища текат гладко.

