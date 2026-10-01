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Ваня Анчева е новият и.ф. председател на Върховния административен съд

ВСС определи тя да поема поста от утре, 2 октомври

Днес, 11:18
Ваня Анчева
ВАС
Ваня Анчева

Председателят на Седмо отделение на Върховния административен съд съдия Ваня Анчева беше определена от Пленума на Висшия съдебен съвет за изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд за следващите шест месеца. Тя поема поста от съдия Любомир Гайдов още от утре. Последният трябваше да заема този пост до 15 октомври. Но в писмо до ВСС е заявил, че е в невъзможност да упражнява правомощията от 2 до 15 октомври.

Както е известно, със законови промени беше определен максимален срок от 6 месеца, в който даден магистрат може да изпълнява функциите на председател на ВКС и на ВАС и на главен прокурор.

Във ВАС това ще бъде третата смяна. През есента на миналата година за и.ф. председател беше определена зам.-шефката Мариника Чернева. След изтичането на 6-те месеца, ръководството на съда пое другият заместник – Любомир Гайдов. 

Съдия Анчева е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1988 г., а през 2013 г. придобива образователно-квалификационна степен “Mагистър”  “Международни отношения - Право на ЕС” на същия университет.

Ваня Анчева е съдия във Върховния административен съд от 24 години и 10 месеца, а от 2014 година досега е председател на Седмо отделение. Общият й юридически стаж е над 38 години.

Преди постъпването си във Върховния административен съд е работила като съдия в Софийски апелативен съд и Софийски окръжен съд. В периода 1991 – 1994 г. е работила в Районен съд - Пирдоп, където последователно е заемала длъжностите районен съдия и председател на районен съд.

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Ключови думи:

Ваня Анчева, Любомир Гайдов

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