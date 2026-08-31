Управляващите замразяват новите инвестиции в строителство

2027 година ще бъде нулева година за финансиране на нови публични инвестиции в строителството. Управляващите замразяват напълно включването на нови обекти в капиталовата програма с изключение на такива, които са с авариен или задължителен характер като например инвестициите в областта на отбрана.

Това става ясно от дадените от финансовото министерство указания за подготовката на проектобюджет 2027. Това е първият проект на бюджет, който ще бъде депозиран в ЕК, като страната ни следва да го представи до 15 октомври. От България се очаква да представи проектобюджет с ясен план за свиване на дефицита на фона на течаща процедура по свърхдефицит.

Според дадените от МФ указания министерства и други държавни органи следва да преустановят изцяло индексирането на договори с аргумент инфлация. По тази тема ще се изготвят промени и в Закона за обществените поръчки. Стартирането на нови проекти според указанията ще е възможно само в условия на аварийност, реализиране на проекти в областта на отбраната, както и инвестиции, при които страаната рискува сакнции заради неизпълнение на вече поети ангажименти. През 2027 година министерства и второстепенни разпоредители ще изпълняват с предимство предходни проекти, които вече са започнали. Дадено е и изрично указание министрите да анализират всички стари договори, по които не е започнало изпълнение, за да преценят възможността за тяхното прекратяване. 2027 г. би следвало да е и финална за изпълнението и на инвестиционната програма за общините.

Не е ясно до какви оптимизации на капиталовите разходи ще доведе замразяването на новите инициативи. От вече одобрената с бюджет 2026 тригодишна прогноза става ясно, че капиталовите разходи догодина следва да бъдат свити от рекордните 9 360.6 млрд. евро на 6 691.2 млрд. евро. Голяма част от намалението обаче се обяснява с приключването на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се разплаща ударно през тази година и по който очакваме последното пето плащане.

Заложеното в момента в прогнозата за 2026-2028 свиване на капиталовите разходи ще доведе до оптимизация от порядъка на 2.5% от БВП, което допринася за свиването на рекордния дефицит. За тази година консолидираната фискална програма предвижда 5.7% дефицит, който следва да падне до 3.8% от БВП през 2027 г. Възможно е капиталовите разходи за 2026 г. да не бъдат изпълнени, а бюджетът за 2027 да предвижда и по-сериозно свиване на дефицита. В процедурата по свръхдефицит ЕК препоръча на България разходите да не се режат механично, да не се посяга на инвестициите и потенциала за растеж, а да се предприемат мерки, които трайно подобряват структурата и качеството на публичните финанси.