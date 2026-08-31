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Управляващите замразяват новите инвестиции в строителство

В капиталовата програма за 2027 г. ще се залагат само стари проекти и такива със задължителен характер

Днес, 06:05
Строеж на участък от АМ "Хемус". За догодина се предвижда реализация само на вече стартирали проекти.
БГНЕС
Строеж на участък от АМ "Хемус". За догодина се предвижда реализация само на вече стартирали проекти.

2027 година ще бъде нулева година за финансиране на нови публични инвестиции в строителството. Управляващите замразяват напълно включването на нови обекти в капиталовата програма с изключение на такива, които са с авариен или задължителен характер като например инвестициите в областта на отбрана. 

Това става ясно от дадените от финансовото министерство указания за подготовката на проектобюджет 2027. Това е първият проект на бюджет, който ще бъде депозиран в ЕК, като страната ни следва да го представи до 15 октомври. От България се очаква да представи проектобюджет с ясен план за свиване на дефицита на фона на течаща процедура по свърхдефицит. 

Според дадените от МФ указания министерства и други държавни органи следва да преустановят изцяло индексирането на договори с аргумент инфлация. По тази тема ще се изготвят промени и в Закона за обществените поръчки. Стартирането на нови проекти според указанията ще е възможно само в условия на аварийност, реализиране на проекти в областта на отбраната, както и инвестиции, при които страаната рискува сакнции заради неизпълнение на вече поети ангажименти. През 2027 година министерства и второстепенни разпоредители ще изпълняват с предимство предходни проекти, които вече са започнали. Дадено е и изрично указание министрите да анализират всички стари договори, по които не е започнало изпълнение, за да преценят възможността за тяхното прекратяване. 2027 г. би следвало да е и финална за изпълнението и на инвестиционната програма за общините. 

Не е ясно до какви оптимизации на капиталовите разходи ще доведе замразяването на новите инициативи. От вече одобрената с бюджет 2026 тригодишна прогноза става ясно, че капиталовите разходи догодина следва да бъдат свити от рекордните 9 360.6 млрд. евро на 6 691.2 млрд. евро. Голяма част от намалението обаче се обяснява с приключването на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се разплаща ударно през тази година и по който очакваме последното пето плащане.

Заложеното в момента в прогнозата за 2026-2028 свиване на капиталовите разходи ще доведе до оптимизация от порядъка на 2.5% от БВП, което допринася за свиването на рекордния дефицит. За тази година консолидираната фискална програма предвижда 5.7% дефицит, който следва да падне до 3.8% от БВП през 2027 г. Възможно е капиталовите разходи за 2026 г. да не бъдат изпълнени, а бюджетът за 2027 да предвижда и по-сериозно свиване на дефицита. В процедурата по свръхдефицит ЕК препоръча на България разходите да не се режат механично, да не се посяга на инвестициите и потенциала за растеж, а да се предприемат мерки, които трайно подобряват структурата и качеството на публичните финанси.

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Ключови думи:

капиталови разходи

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