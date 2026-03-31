Турски престъпен бос е задържан в София

При мащабна операция в няколко държави са задържани ключови членове на престъпната мрежа "оръжия срещу канабис“, съобщи Европол. Арестите са извършени при координирана операция на 23 март в Испания, България и Гърция. Мрежата е заподозряна в трафик на огнестрелни оръжия от Западните Балкани и Турция към Европейския съюз, като ги е разменяла за канабис и е подпомагала организираната престъпност в няколко държави членки.

Операцията, която се нарича "Тракия", е довела до задържането в София на лидер на престъпна група за трафик на оръжие и наркотици - той е турски гражданин. При операция "Тракия" са иззети 8 оръжия - пистолети и автомат, заглушители, както и 587 кг марихуана и 76 кг хашиш за близо 4,4 милиона евро.

Задържани са общо 21 заподозрени. В България, наред с организатора на мрежата, са арестувани още двама нейни членове.

Разследването е започнало през март 2025 г., когато испанската полиция Mossos d’Esquadra установява незаконен внос на огнестрелни оръжия от Турция и разпространението им сред престъпни групи в Каталуния, на фона на нарастващо въоръжено насилие. Това довежда до идентифицирането на престъпна организация, специализирана във вноса, съхранението и разпространението на огнестрелни оръжия.

Мрежата е трафикирала т.нар. „Франкенщайн“ оръжия – хибридни огнестрелни оръжия, комбиниращи оригинални компоненти с ръчно изработени метални части. Тези евтини, но напълно функционални оръжия са особено трудни за проследяване и улесняват незаконното им разпространение в Европа.

Паралелно с това мрежата е била силно ангажирана с мащабен трафик на канабис. Разследващите установяват, че групата е изградилa инфраструктура за снабдяване със значителни количества марихуана в Каталуния и износа ѝ по сухопътни и морски маршрути из Европа към Турция и Гърция, където стойността ѝ значително нараства. Мрежата е имала капацитет да транспортира до 1,5 тона марихуана месечно. По време на разследването са иззети около 550 килограма марихуана, заедно с оръжия и боеприпаси.