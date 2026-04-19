Турист загина от мълния на връх Ком

Млад мъж е загинал, ударен от мълния на връх Ком, съобщи БТА, цитирайки Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст. Сигналът за инцидента е подаден в 14:20 ч. в събота.

При гръмотевичната буря са били засегнати двама души. Единият пострадал е успял да слезе до хижата в района, за да съобщи за случилото се. Той е получил изгаряния и му е оказана медицинска помощ.

На място веднага е бил изпратен екип на ПСС, който е бил транспортиран в близост до мястото на инцидента заедно с инвентар. Вторият пострадал турист обаче е починал преди пристигането на спешната помощ.