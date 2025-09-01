Медия без
Този месец пенсиите ще се плащат от 9 септември

Днес, 10:53
Този месец обичайният график за изплащане на пенсиите е малко изместен заради празниците около 6 и 22 септември.
Изплащането на пенсиите този месец ще започне на 9 септември (вторник) и ще завърши на 23 септември (вторник), съобщи НОИ. Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези две дати са неработни дни, какъвто е случаят през този месец,изплащането започва и завърша на първите работни дни след тях.

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември 2025 г. На 2 септември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец август.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември (понеделник).

