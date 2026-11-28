БГНЕС "Кайрос" вече близо година дрейфува в български води

В късния следобед днес танкерът „Кайрос“, намиращ се на котва в Бургаския залив, е започнал дрейф, след като котвата му не е задържала кораба. Сигнал за промяна в котвената позиция е получен от Трафик кула – Бургас около 18:00 ч. По данни на системата за наблюдение към 17:50 ч. танкерът се е отдалечил на около 0,9 морски мили от първоначалната си позиция.

В 19:55 ч. корабът е заседнал югоизточно от Созопол, в района на нос Колокита, на около 100–150 метра от брега.

Ситуацията се развива при неблагоприятни метеорологични условия при вятър до 20–24 м/с и морско вълнение 4–5 бала.

На борда се намират двама моряци, китайски граждани. Осъществена е връзка с корабособственика.

ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“ координира необходимите действия. Утре сутрин на място ще бъдат изпратени екипи на компетентните служби, които ще извършат оглед и ще оценят състоянието на кораба и възможностите за предприемане на последващи действия.

"Кайрос" бе ударен от украински дрон в турски води в средата на миналия декември, след което турски влекач го захвърли в наши. Съдът е под санкции, с флаг на Гамбия, част е от т.нар. руски сенчест флот.