Служебната власт смята да задвижи пенсионната реформа

И без бюджет социалните плащания и пенсиите са гарантирани, увери служебният министър Хасан Адемов

25 Февр. 2026Обновена
Хасан Адемов
През мандата на служебния кабинет социалното министерство има амбицията да направи всичко възможно да финализира пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система и да я представи на следващия редовен кабинет. Тази заявка направи тази сутрин пред БНТ служебният социален министър Хасан Адемов.

Пътната карта бе възложена от депутатите миналата пролет и трябваше да е готова в края на миналата година. Предишният екип на министерството обаче така и не успя да я представи, като доколкото е известно се очакват бележките на финансовото министерство по предложенията.

Пътната карта стъпва върху няколко анализа на проблемите в пенсионната ни система, оповестени в последните две години. Какво точно предвижда тя обаче не е ставало известно. На блиц контрол в парламента предишният социален министър Борислав Гуцанов спомена отпадане на ковид добавката за новите пенсионери, по-висок максимален осигурителен доход срещу отпадане тавана на пенсиите, борба със сивата икономика и др. Нямаше единодушие за размера на осигуровките – както е известно, те трябва да се увеличават според средносрочната бюджетна прогноза и мнението на МФ. От доста време се говори и за анализ на проблемите с инвалидните пенсии, които са сериозна тежест за системата.

Министър Адемов обясни, че от страна на социалното министерство има проект, който ще бъде обсъден със социалните партньори, с Икономическия и социален съвет, както и с Министерството на финансите. „Най-важното, което трябва да кажем за българските граждани е, че не се предвижда увеличаване на възрастта за пенсиониране“, допълни той. Има се предвид по-голямо увеличение от вече заложеното в Кодекса за социално осигуряване.

Въпреки липсата на редовен бюджет, всички социални плащания са гарантирани и се изпълняват в актуализираните си размери, увери министър Адемов.

Ключови думи:

пътна карта за пенсионна реформа

