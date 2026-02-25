Служебната власт смята да задвижи пенсионната реформа

През мандата на служебния кабинет социалното министерство има амбицията да направи всичко възможно да финализира пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система и да я представи на следващия редовен кабинет. Тази заявка направи тази сутрин пред БНТ служебният социален министър Хасан Адемов.

Пътната карта бе възложена от депутатите миналата пролет и трябваше да е готова в края на миналата година. Предишният екип на министерството обаче така и не успя да я представи, като доколкото е известно се очакват бележките на финансовото министерство по предложенията.

Пътната карта стъпва върху няколко анализа на проблемите в пенсионната ни система, оповестени в последните две години. Какво точно предвижда тя обаче не е ставало известно. На блиц контрол в парламента предишният социален министър Борислав Гуцанов спомена отпадане на ковид добавката за новите пенсионери, по-висок максимален осигурителен доход срещу отпадане тавана на пенсиите, борба със сивата икономика и др. Нямаше единодушие за размера на осигуровките – както е известно, те трябва да се увеличават според средносрочната бюджетна прогноза и мнението на МФ. От доста време се говори и за анализ на проблемите с инвалидните пенсии, които са сериозна тежест за системата.

Министър Адемов обясни, че от страна на социалното министерство има проект, който ще бъде обсъден със социалните партньори, с Икономическия и социален съвет, както и с Министерството на финансите. „Най-важното, което трябва да кажем за българските граждани е, че не се предвижда увеличаване на възрастта за пенсиониране“, допълни той. Има се предвид по-голямо увеличение от вече заложеното в Кодекса за социално осигуряване.

Въпреки липсата на редовен бюджет, всички социални плащания са гарантирани и се изпълняват в актуализираните си размери, увери министър Адемов.