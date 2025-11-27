Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Синът на известен бизнесмен е жестоко убит в Мадан

Бащата е собственик на хотел и бензиностанция

Днес, 11:21
Илияна Кирилова

Синът на известен бизнесмен, собственик на хотел и бензиностанция, е жестоко убит в Мадан. Kъcнo cнoщи в родопския град е oтĸpит мъpтъв 24-гoдишният Костадин Кабаджов. Той е бил пребит от няколко човека и хвърлен в реката.

На 26 ноември 2025 г., около 22.12 ч. е получен сигнал на тел. 112 за намерен починал мъж в коритото на река в землището на гр. Мадан, в посока главния път за гр. Златоград, съобщава Незабавно към мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

При извършения оглед е установено, че тялото е на 23-годишен мъж. По главата му са констатирани множество контузни рани, получени в резултат на нанесен побой. Изясняват се причините и механизмът за настъпване на смъртта.

За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Смолян, под чийто надзор се извършват действията по разследването.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

убийство, бизнесмен

Още новини по темата

Хазартна зависимост е в основата на кървавата трагедия край Пловдив
24 Ноем. 2025

Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил свой връстник в мола
21 Окт. 2025

Съд рязко намали присъдата на майката, убила децата си в Сандански
01 Авг. 2025

Българин е арестуван в Атина за съучастие в убийство
17 Юли 2025

Заподозреният за убийството на депутат от Минесота бе заловен
16 Юни 2025

Мъж преби до смърт жена при спор за много скъп имот в Созопол
06 Юни 2025

Бизнесмен е рекетиран за 500 000 евро с убийство на сина му
04 Юни 2025

В скъп квартал в Мадрид бе застрелян влиятелен украински политик
21 Май 2025

Гръцки престъпен бос бе застрелян в Атина
25 Апр. 2025

САЩ публикуваха 10 000 страници за убийството на Робърт Ф. Кенеди
19 Апр. 2025

Прокуратурата пусна смразяващ разказ за убийството на Пейо Пеев
26 Февр. 2025

Прокурор: Майката разказа всичко за убийството на децата си във Вакарел
02 Февр. 2025

Две деца са зверски убити във Вакарел
01 Февр. 2025

Полицията в САЩ арестува убиеца на топмениджъра на здравен фонд
10 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д