Синът на известен бизнесмен е жестоко убит в Мадан

Синът на известен бизнесмен, собственик на хотел и бензиностанция, е жестоко убит в Мадан. Kъcнo cнoщи в родопския град е oтĸpит мъpтъв 24-гoдишният Костадин Кабаджов. Той е бил пребит от няколко човека и хвърлен в реката.
На 26 ноември 2025 г., около 22.12 ч. е получен сигнал на тел. 112 за намерен починал мъж в коритото на река в землището на гр. Мадан, в посока главния път за гр. Златоград, съобщава Незабавно към мястото са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.
При извършения оглед е установено, че тялото е на 23-годишен мъж. По главата му са констатирани множество контузни рани, получени в резултат на нанесен побой. Изясняват се причините и механизмът за настъпване на смъртта.
За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Смолян, под чийто надзор се извършват действията по разследването.