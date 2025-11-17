Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Силен вятър предизвика хаос на летище "Васил Левски"

Един полет е отменен, а шест други са пренасочени

17 Ноем. 2025
Пренасочването става по преценка на пилотите.
БГНЕС/ЕПА
Пренасочването става по преценка на пилотите.

Заради силния вятър на летище "Васил Левски" - София полетът от Истанбул за София е бил отменен, а шест други са пренасочени.

Полетите от Малта, Франкфурт, Виена и Мюнхен са се приземили в Скопие, а от Бергамо и Варшава във Варна, предава БНР.

Съответно заради пренасочените самолети са отменени полетите от София до Варшава, Франкфурт, Виена, Мюнхен и Истанбул.

Полетите за София от Варшава, Франкфурт и Мюнхен са пренасочени към Солун заради силния вятър

Летище "Васил Левски" - София е отворено и работи, като пренасочването се извършва по преценка на пилотите, съобщиха от пресслужбата на аеропорта.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

летище Васил Левски

Още новини по темата

Магазини на софийското летище нарушават Закона за еврото

20 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън