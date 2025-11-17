Силен вятър предизвика хаос на летище "Васил Левски"

Заради силния вятър на летище "Васил Левски" - София полетът от Истанбул за София е бил отменен, а шест други са пренасочени.
Полетите от Малта, Франкфурт, Виена и Мюнхен са се приземили в Скопие, а от Бергамо и Варшава във Варна, предава БНР.
Съответно заради пренасочените самолети са отменени полетите от София до Варшава, Франкфурт, Виена, Мюнхен и Истанбул.
Полетите за София от Варшава, Франкфурт и Мюнхен са пренасочени към Солун заради силния вятър
Летище "Васил Левски" - София е отворено и работи, като пренасочването се извършва по преценка на пилотите, съобщиха от пресслужбата на аеропорта.