Само 102-ма от 240 депутати "признават", че имат автомобил

openparliament.net Много депутати се объркват при попълването на имуществените декларации и не вписват правилно или направо пропускат притежаваните от тях и от съпрузите/съпругите им активи.

Наскоро станаха публични имуществените декларации на народните представители, подадени пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК). В тях депутатите обявяват своите (и на съпрузите си) имоти, превозни средства, депозити, пари в брой, кредити и др.

Екип на Института за развитие на публичната среда (ИРПС) е анализирал данните и е открил нещо извънредно странно - едва 102 от 240 депутати са декларирали, че притежават превозно средство. Сто и двамата народни избраници са се обозначили като собственици на 136 леки и товарни автомобила, мотоциклети, лодки, ремаркета и др. на обща стойност близо 2.8 млн. лева. Освен това 45 депутати са декларирали и МПС-та, притежавани от техните половинки - 50 на брой на стойност малко над 1.2 млн. лева.

От групата на ГЕРБ-СДС например само 19 са посочили, че притежават МПС. Едва десетима от депутатите на Делян Пеевски и също толкова от ИТН са попълнили реда за притежаване на превозни средства. "Възраждане" се оказват с най-голям автопарк - 21 броя, показва проучването на неправителствената организация, публикувано на сайта "Отворен парламент".

Възможно ли е над половината народни представители да нямат собствен автомобил? Авторите на анализа са категорични - явно при подаването на въпросните декларации има много вратички, които позволяват на някои депутати да не разкриват точно какво притежават.

От института открояват още интересни факти:

Според подадените декларации депутатът с най-голям семеен автопарк е Пламен Петков от МЕЧ - заедно със съпругата си той има общо 6 МПС-та, вкл. един мотопед). Ивайло Чорбов от "Възраждане" пък е обявил като лична собственост четири леки автомобила.

Най-скъпата кола в настоящия парламент притежава Гюнай Хюсмен от ГЕРБ-СДС. Бившият областен управител на Разград е декларирал БМВ М760 закупено през 2024 г. за 299 891 лв., като собствеността му е споделена със съпругата на депутата. Сред собствениците на по-скъпи автомобили се нарежда Явор Хайтов (АПС) - с мерцедес на стойност 146 665 лв. (съпругата му кара кола от същата марка, закупена за 151 870 лв). Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) пък е обявила в своята декларация LEXUS RX 350h за сумата от 149 876 лв.

Защо е важно

"Публикуването на данните за имуществото е част от предвидените в демократичните държави механизми за осигуряване на обществен контрол. Декларациите позволяват установяване на съответствие между стандарта на живот на депутатите и официалните им приходи. Проследяването и анализът на тази информация осигуряват повече яснота за произхода на средствата на народните избраници и могат да бъдат сред гаранциите, че те ще изпълняват задълженията си съгласно законовите изисквания и няма да допускат злоупотреби и конфликт на интереси", поясняват от ИРПС.

За "аномалиите" в декларациите

"От начина, по който са представени данните за автомобилите на депутатите, трудно могат да се правят заключения, без те да бъдат допълнително разгледани", подчертават анализаторите от Института за развитие на публичната среда. И поясняват: "Някои народни представители не декларират идеалните части на своите съпрузи. Други пък дублират цялата сума на автомобилите при обявяване на своите идеални части и тези на техния партньор. По този начин е невъзможно машинно обработване на данните, а се налага те да бъдат събирани и обобщавани след подробен повторен преглед, за да бъдат представени и тълкувани максимално коректно".

"Объркването сред народните представители възниква въпреки наличието на указания на КПК как да се попълват декларациите, които са публикувани през 2021 г. Оказва се, че за някои от тях все още не е напълно ясно как да обявяват притежаваните от тях в съсобственост превозни средства", изтъкват от института. И дават

препоръки

- По-подробни упътвания от страна на КПК за конкретните редове, на които следва да се декларира това имущество, биха подпомогнали народните представители при изпълнение на задълженията им.

- Добра практика пък би била КПК да включва примери на попълнени декларации в указанията си, за да бъдат отстранени разнопосочните тълкувания на текстовете им. По този начин и регистърът в по-голяма степен ще отговаря на обявената в закона цел за защита на обществените интереси.

Любимите марки

Най-предпочитаната марка според декларациите на депутатите е BMW, следвана от Mercedes и Audi. Декларираните автомобили са съответно 20, 18 и 15. В топ 6 влизат още VW (12), Hyundai (12) и Toyota (10).