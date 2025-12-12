Разбита е група за мащабни измами чрез онлайн платформи за инвестиции

МВР На няколко пъти полицията удари кол центрове, от които са мамени чужденци

Разбита е организирана престъпна група за измамни онлайн платформи за инвестиции, чрез които са нанесени вреди на граждани на ЕС. Това обявиха българските МВР и прокуратура.

Мащабната акция за пресичане на незаконната дейност е срещу хора, ръководили няколко кол центъра на територията на София.

В операцията под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура (СГП) са участвали служители от следствения отдел на СГП, Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и ГД „Национална полиция“, както и на Guardia Civil - Кралство Испания.

Организираната престъпна група (ОПГ) се е занимавала с измамна инвестиционна дейност и със „социално инженерство“. В нея са участвали български и чужди граждани.

В хода на разследването е установено, че под контрола на групата от средата на 2022 г. на територията на София са функционирали кол-центрове, свързани с измамни онлайн платформи (множество уебсайтове, чрез които са привличани клиенти и са въвеждани в заблуждение да инвестират средствата си в привидна търговия с регулирани финансови инструменти срещу обещания за висока възвращаемост). От дейността на ОПГ са причинени значителни имотни вреди на граждани на ЕС.

В хода на действията по разследването бяха извършени координирани проверки, претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели с цел преустановяване на дейността на структурите, съпричастни към мащабни схеми за въвеждане в заблуждение и неправомерно извличане на финансови средства от пострадали лица в чужбина.

При акцията са иззети над 20 телефона, множество СИМ карти, над 30 флашки, персонални компютри, хард дискове, тефтери, ръчни записки, списъци с имена на служители, наркотични вещества, 17 кюлчета инвестиционно злато, всяко от които на стойност около 7000 лв., над 45 000 лв. в брой, 5 броя хардуерни портфейла, в един от които са намерени криптоактиви на стойност над 230 000 щатски долара. Те са иззети с помощта на отдел „Киберпрестъпления“ при НСлС.

Операцията е осъществена в тясно международно сътрудничество с Guardia Civil - Кралство Испания.