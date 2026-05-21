Радев сменя директора на БАБХ

Министър-председателят Румен Радев освобождава изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски, съобщи БНР. Решението влиза в сила от днес и е взето по предложение на министъра на земеделието Пламен Абровски.

Мавровски заяви, че е получил заповедта за освобождаването си на бланка на Министерския съвет, но без подпис и официален печат.

Мавровски оглави Агенцията по безопасност на храните в края на февруари по решение на служебния кабинет. По време на мандата му институцията извърши редица проверки, при които бяха разкрити незаконни кланици и затворени предприятия за преработка на месо. При акциите бяха унищожени и големи количества хранителна продукция заради нарушения на изискванията за безопасност.

Няма официална информация кой ще поеме ръководството на БАБХ. Агенцията е ключовата структура за контрола върху храните.