Провали се поръчката за 20 нови трамвая в София

Поръчката на 20 нови трамвая в София, по която се очакваше да бъде сключен договор с полския производител PESA Bydgoszcz SA, изненадващо се провали. PESA остана единствена фирма в състезанието след като другият подал документи участнник - BOZANKAYA RAYLI SISTEMLER, не е декриптирал в рамките на срока ценовата си оферта. Така се очакваше договорът да отиде при поляците, които предложиха оферта за 51.7 млн. евро. Справка в регистъра на обществените поръчки обаче показва, че процедурата е прекратена, при това по нелепа причина - погрешни математически изчисления около цената, които са в ущърб на фирмата.

След провала на този търг увисва част от вече дадения аванс на "Столичен автотранспорт" по тази поръчка, както и сметките около планирания нов рекорден дълг на Столична община. София се кани да тегли дълг от 177 млн. евро за транспорт, а извън него - още 190 млн. евро за инфраструктура.

По провалилата се процедура София планираше да закупи 20 нископодови съчленени трамвайни мотриси. При разглеждането на ценовата оферта обаче се е оказало, че има математическа неточност в попълването на таблица с посочени количества и единични цени. Прилагането на посоченото количество към единичната цена води до по-висока крайна сума. Вместо броките да се умножат по единичната цена и тогава да се сумира обаче в офертата единичните цени са директно сумирани.

С този аргумент процедурата е прекратена. Решението за прекратяване е от 19 август, като от профила на купувача се вижда, че то вече е оспорено пред Комисията за защита на конкуренцията.

Не е ясно как и дали ще бъде отчетено това при планираното поемане на нов рекорден дълг от общината в рамките на предстоящия да бъде гласуван бюджет за 2026 г. София се кани да тегли дълг от 367 млн. евро, което е напрактика удвояване на дълга на общината. В сметките за този дълг покупката на 20 нови трамвая фигурира със сума от 29 млн. евро, защото част от необходимото финансиране вече бе осигурено по линия през юли чрез завишаване на капитала на "Столичен електротранспорт". Капиталът бе вдигнат с 41.8 млн. евро с цел да бъдат осигурени средства за авансови плащания по договорите за нови транспортни средства, които се сключиха без осигурено финансиране. Освен за 20 трамвая, вдигането на капитала осигури средства по още два договора - доставка на 75 нископодови тролейбуси и доставка на 50 електробуси. Стойността по закупуване на тролейбусите и електробусите по вече сключените договори е 88 млн. евро.

Предвижда се недостигащата част от сумата над вече дадения аванс да бъде осигурена от програма "Развитие на регионите". Държавата обеща 45 млн. евро за финансиране на тези договори. Не е ясно какво става с този ангажимент след провала на поръчката с трамваите.

Отпадането на поръчката е проблемно и по линия на вдигането на капитала на "Столичен електротранспорт". В решението, с което са осигурени средствата за авансите, са посочени конкретните договори с конкретно позоваване на номера на съответната процедура.

ОЩЕ И ОЩЕ

Извън тези вече договорени покупки на нови транспортни средства общината се кани да купи още 75 тролейбуса, 20 трамвая и 200 автубас с поемането на нов дълг. За тях общината е калкулирала, че ще са необходими 177 млн. евро. Отделно се планират 190 млн. евро за нова инфрастуктура. Презентацията на намеренията за нов дълг са публикувани тук.