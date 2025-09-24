Прокурорската колегия се хвърли да спасява Сарафов като главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор на Република България и не откри административно производство за определяне на нов и.ф. главен прокурор, съобщават от съвета.

От ВСС разказват още и, че днешните решения на колегията могат да се обжалват пред Върховния административен съд в 14-дневен срок. Те са взети във връзка с писмо от Даниела Талева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, и.ф. прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от заместник на главния прокурор.

Повторният опит на колегията да спаси и узакони статуквото, идва при законово ограничение, че никой не може да е и.ф. главен прокурор или председател на върховен съд повече от 6 месеца. 6 месеца като и.ф. на Сарафов от влизането в сила на закона изтекоха на 21 юли. Само дни по-рано обаче прокурорската колегия изведнъж прие, че новата разпоредбата ЗСВ не е придадена обратна сила и следователно не се отнася до висящите случаи, какъвто е този със Сарафов, който беше определен за и.ф. главен прокурор на 16 юни 2023 г.

На практика сега колегията потвърждава това си решение. Това става по искане на прокурор Талева, която единствено може да разследва главния прокурор. Тя е отправила искане за предоставяне на заверен препис от протокол на Прокурорската колегия от 9 юли 2025 година, съдържащ информация за проведеното обсъждане относно приложението на разпоредбата от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Талева посочва, че при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от шест месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.

С решения от сряда Прокурорската колегия установила, че Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите „главен прокурор на Република България“ по силата на влязло в сила решение на колегията от 16 юни 2023 г. Същата приела за неприложима разпоредбата от ЗСВ спрямо възникналото правоотношение по силата на влязлото в сила нейно решение, съобщават от ВСС.

Преди две седмици „Сега“ съобщи, че Даниела Талева е получила сигнал от граждански активист за това, че Сарафов продължава да е и.ф. главен прокурор и след 21 юли 2025 г. По случая е започнала проверка, в рамките на която тя е поискала заверен препис от пълния стенографски протокол от заседанието на ПК на ВСС от 9 юли.

Писмото ѝ е получено в съвета на 23 септември и в сряда беше внесено за обсъждане на заседанието на ПК на ВСС от Огнян Дамянов, Стефан Петров и Йордан Стоев.