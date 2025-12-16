Прокуратурата иска постоянен арест за училищния директор от София

Прокуратурата ще поиска постоянно задържане за арестувания директор на 138-о Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) "Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов. Това стана ясно по време на брифинг на говорителя на Софийска районна прокуратура Николай Николаев и на шефа на СДВР Любомир Николов.

Разбра се, че прокуратурата, СДВР и ГДБОП са действали по сигнал, който е получен понеделник вечерта в Първо РУ на СДВР. По думите на шефа на СДВР, там се е "явила леля на ученичка в 138-о училище, която е пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в тоалетните на училището има камери, които снимат учениците".

"Още в първия работен ден, в който училището е отворено след подаването на сигнала, сме сформирали следствено-оперативни групи с цел проверка на посоченото в него. Пристигайки на място, колегите наистина установяват, че в помещенията, които се визират в сигнала, има датчици, които се предполага, че следят за евентуално движение в тоалетните. Установено е, че има скрити камери за видео наблюдение", разказа комисар Николов.

От думите му стана ясно, че са открити общо 11 камери. “Общо 11 са камерите, поставени в санитарните помещения от 1 до 3 етаж в училището. Има такива, които наблюдават цялото помещение, и други, поставени точно над писоарите”, обясни Николов.

При претърсванията е намерена фактура, че през октомври от свое име и за негова сметка директорът е закупил камери за скрито наблюдение. Затова се предполага, че камерите са от два месеца.

Задържаният директор отказвал да дава каквито и да е обяснения. "Той дори не говори за защитната теза, че камерите са сложени заради сигнали за непристойни прояви на деца в тоалетните, каквато ние предполагаме", заяви шефът на СДВР.

Според неговите думи към момента е установено, че достъп до камерите е имал само директорът. Трасетата отивали до компютъра му в кабинета и имало приложение, което отвеждало единствено към личния му телефон. В дома му са намери 11 флашки, 3 компютъра, 3 лаптопа.

Срещу директора вече били повдигнати две обвинения. Едното е за държане на специално техническо средство в качеството му на длъжностно лице. Второто - че е създал порнографски материали, чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

"Сезирана е и Комисията за защита на лични данни. В момента задържаният се намира в Първо Районно управление, като се очаква скоро да бъде преместен в следствения арест в столицата. "За едно от престъпленията предвиденото наказание от закона предвижда от две до осем години затвор, а за другото от четири до шест години", поясни прокурор Николаев.

Работи се по всички версии - дали са били за сигурност и търсене на непристойно поведение от учениците или за порнография. Това ще стане ясно, след като прегледат многото материали, които са открити. Някои от записите са изтрити. Възможно е да е имал и съучастник при поставянето на камерите.

За ареста на директора на 138. Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) „Проф. Васил Златарски“ в София се разбра официално от изявление на МОН още във вторник вечерта. От него стана ясно, че училището и МОН съдействат на разследването.

За ареста на Александър Евтимов съобщиха преди това БНТ, Нова тв, Би Ти Ви. По първоначална информация причината е сигнал за поставени скрити камери в тоалетните на учебното заведение.

Евтимов е поел училището след спечелен конкурс през февруари 2024 г. Преди това е заемал ръководни позиции в училища в София област и в столицата, посочиха от просветното министерство.

През пролетта на 2025 г. срещу него е постъпил сигнал от учители за организацията на работа в училището. Образувана е проверка, която е установила административни пропуски и са дадени предписания, съобщиха още от ведомството.

Специалисти от МОН днес са на място и разговарят с учителите и родителите, като има готовност за осигуряване на психолози, която да окажат подкрепа на учениците.