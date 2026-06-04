"Прогресивна България" оглави повечето парламентарни комисии

Месец след първото заседание на новия парламент бяха сформирани постоянните парламентарни комисии. Съвсем очаквано управляващите от "Прогресивна България" оглавиха почти всички по-основни комисии.

Представители на опозицията взеха комисията по труда, демографската и социалната политика, чийто председател стана Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната". Комисията по околната среда и водите бе дадена на ДПС и оглавена от Халил Летифов. Комисията по здравеопазването пък бе разпределена при ГЕРБ. Председател е Костадин Ангелов. Неговата съпартийка Росица Кирова пък ще е председател на комисията по туризъм, а Томислав Дончев - на комисията по иновациите и дигиталната трансформация. Комисията по транспорт и съобщения отиде при "Демократична България" с председател Йордан Иванов. Както в предишни парламенти, така и сега, "Възраждане" оглавиха комисията на българите в чужбина. Председател е Ангел Георгиев. Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите ще е с председател Атидже Вели от ДПС. Александър Симидчиев от ДБ пък взе комисията по прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество.

За комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства бе решено да има ротационен председател за една парламентарна сесия според числеността на парламентарните групи. Румен Миланов от ПБ бе определен за първи ротационен председател.

Останалите комисии бяха разпределени по следния начин:

За председател на комисията по бюджет и финанси беше избран Константин Проданов, а негови заместници са съпартийката му Светла Коджабашев и двама бивши финансови министри - Теменужка Петкова от ГЕРБ и Асен Василев от ПП-ДБ.

Комисия по правни въпроси бе оглавена от Янка Тянкова от управляващите, а Олга Борисова е заместник-председател.

Председател на икономическата комисия стана Стефан Белчев, а негов заместник ще е Катя Стайкова.

Шеф на комисията по енергетика стана Румяна Петрова от ПБ. Съпратиецът ѝ Стефан Цанков е заместник-председател, както и Жечо Станков от ГЕРБ и Радослав Рибарски от ПП.

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление отиде при Мартин Жлябинков от "Прогресивна България". За зам.-председатели бяха избрани Георги Чакъров (ПБ), Николай Нанков (ГЕРБ-СДС), Коста Стоянов от "Възраждане".

Комисия по външна политика ще се председателства от шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов, а зам.-председатели ще бъдат Слави Василев (ПБ), Георг Георгиев (ГЕРБ – СДС) и Ивайло Шотев (ПП).

Шеф на комисията по отбрана стана Иван Лалов от "Прогресивна България", а зам.-председатели са Цветомир Цветанов (ПБ), Ивайло Мирчев (ДБ) и Ивелин Първанов от "Възраждане".

За председател на комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове беше избран Галин Дурев от "Прогресивна България". Зам.-председатели ще са Емине Гюлестан (ПБ), Евгени Дянков (ГЕРБ-СДС); Богдан Богданов (ПП).

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред отиде при Петър Тодоров (ПБ), а зам.-председатели – Красимир Иванов (ПБ), Даниел Митов (ГЕРБ-СДС) и Петър Петров от "Възраждане".

Комисия по земеделието, храните и горите ще бъде председателствана от Явор Гечев (ПБ), а зам.-председатели са Тодор Джиков от ПБ, Шендоан Халит от ДПС и Любен Иванов от ДБ.

Комисия по въпросите на младежта и спорта бе оглавена от Петър Стойчев "Прогресивна България", а зам.-председателите са Владимир Николов от "Прогресивна България", Джем Яменов от ДПС и Мирослав Иванов от "Продължаваме промяната".

Председател на комисията по образованието и науката стана Димитър Здравков от "Прогресивна Бълария" със заместници Владимир Гончев (ПБ), Красимир Вълчев (ГЕРБ–СДС) и Николай Денков (ПП).

Начело на комисия по културата и медиите застава Антон Кутев (ПБ), а зам.-председатели са Васил Горанов (ПБ), Йорданка Фандъкова (ГЕРБ–СДС) и Александра Стеркова (ДБ).