Престъпници се правели на полицаи и взимали по 5000 евро на мигрант

Превозвани са основно хора от Афганистан и Пакистан, които са докарвани до сръбската граница

06 Ноем. 2025Обновена
Нелегални мигранти се откриват навсякъде, включително и в центъра на София
Булфото
Нелегални мигранти се откриват навсякъде, включително и в центъра на София

По време на специализирана полицейска операция на Главна дирекция „Гранична полиция“ съвместно със Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) е задържана организирана престъпна група, която е превозвала мигранти до сръбската граница, каза на брифинг окръжният прокурор на София Наталия Николова.

Тя посочи, че към момента в качеството на обвиняеми са задържани петима души – една жена и четирима мъже. „Най-младият участник в групата е на 21 г., а най-възрастният е на 33 г. И петимата са безработни, като четирима от тях са осъждани с вече влезли в сила присъди за превоз на мигранти“, каза тя. Николова отбеляза още, че групата е действала от около една година, като превозваните мигранти били предимно от Афганистан и Пакистан. 

„Това е поредна такава група, която разбиваме. Групата беше активна от средата на миналата година. Заедно със СДВР обединихме усилия по този случай. Обикновено тези групи имат няколко нива, като организаторът избира маршрутите и прави координация със съседните държави“, каза директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов, цитиран от БТА.

Той посочи, че са направени обиски на 13 адреса в Софийска област. „Освен пари в жилищата намерихме и дрехи, които са направени така, че да наподобяват полицейски, като по тях имаше надписи „полиция“ и „миграция“, допълни Златанов.

По думите му чрез тези „полицейски“ дрехи лицата от организираната престъпна група са си осигурявали алиби при придвижването. „Намерихме и тракери, това са малки устройства, които се поставят в автомобил или чанта, като по този начин се проследява движението чрез GPS система“, каза още той.

„Групата е взимала от 3000 до 5000 евро от всеки мигрант за превоз до сръбската граница“, уточни той.

Главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР, отбеляза, че групата е наблюдавана от миналата година. „През юни 2024 г. получихме информация за тази група, като използвахме всички средства за оперативен контрол на лицата от групата“, каза той.

 

