Правителството предлага 20 април да стане официален празник

20 април да бъде обявен за официален празник в памет на Априлското въстание от 1876 г. Това предлага министерството на образованието с проект на решение на МС за промени в Кодекса на труда. Ако идеята се приеме, ще имаме още един почивен ден и общо 15 официални празника заедно с 1 януари, 3 март, 1, май, 24 май, 6 май, 6 и 22 септември, Коледа, Великден и др.

В мотивите към законопроекта се посочва, че Априлското въстание е един от най-силните и саможертвени епизоди в българската история, изцяло българско дело, организирано и проведено от вътрешната революционна организация, без пряка външна помощ.

"Въпреки че е жестоко потушено, въстанието постига ключова политическа цел - поставя българския въпрос в центъра на европейската политика и проправя пътя към Освобождението и възстановяването на държавността", мотивират се от МОН. И смятат, че отбелязването на 20 април като официален празник би подчертало вътрешната сила и волята на българската нация сама да кове съдбата си и би се превърнало в акт на признателност към хилядите знайни и незнайни герои, дали живота си за свободата на България.

Според вносителите 20 април следва да заеме място редом до други значими дати в националния календар като 3 март, 6 септември и 22 септември, а липсата му сред официалните празници е исторически пропуск. "Официализирането му е въпрос на историческа справедливост и би ни напомняло, че българската свобода не е дадена даром, а е извоювана от предците ни с кръв и непоколебима решителност", пише още в мотивите му. Очаква се приемането на предложението да допринесе за укрепване на националната идентичност, съхраняване на историческата памет и повишаване на интереса към културния и исторически туризъм в страната.