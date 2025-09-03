ПП-ДБ афишира протестите като план срещу "завладяната държава"

Поредният протест, но първи за есента, се проведе в София с искане за оставки на изпълняващия функцията главен прокурор Борислав Сарафов и на правителството. Той бе организиран от организацията "Правосъдие за всеки", като по същество бе идентичен на свикваните от ПП-ДБ демонстрации. Депутатът Иво Мирчев заяви, че името на протеста е „Отпор на диктатурата“. И бил част от плана за действия срещу "завладяната държава". По-рано през деня партията на Мирчев - ДаБГ (част от ПП-ДБ), обяви план в десет точки - именно за "отпор на завладяната държава". В плана влизат постоянна протестна готовност, нов договор за политическо представителство, създаване на програмен борд от политици и експерти, определяне на силна проевропейска кандидатура за президент, депутинизация и т.н. Предния ден на демонстрация във Варна Кирил Петков също каза, че целта в следващите месеци е "площадите да се напълнят".

Сезонът на протестите започна рехаво от Варна Есенният сезон на антиправителствените протести бе открит тази вечер с демонстрация във Варна.

Подобно във Варна, протестът тази вечер мина със заряд, но с по-малко участие на гражданите в сравнение с преди. Шествието започна от Съдебната палата и достигна историческата сграда на Народното събрание, съобщи БГНЕС. „Демокрацията е в опасност, Правосъдието е в кома! Скритата власт стана явна!“, бяха част от лозунгите. Успоредно стана ясно, че във Варна и утре ще има протест.

ДЕКЛАРАЦИИ

Днешният ден мина и с политически декларации в парламента в чест на откриването на политическия сезон. От ГЕРБ-СДС, които са мандатоносители на правителството, обявиха, че ще работят за пълен четиригодишен мандат на кабинета "Желязков". Партньорите им - ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН застават твърдо зад управлението. А ПП-ДБ, АПС и МЕЧ ще се борят със "завладяната държава"

"Единствената алтернатива на настоящото управление са хаосът, безотговорността и безизходицата, на които бяхме свидетели в периода 2021-2025 г.", каза депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков (той не засегна въпроса за съвместното управление на герберите с ПП-ДБ през 2023-2024 г. - бел.а.). Според него няма дори наченки на потенциал в опозицията да излъчи алтернатива на настоящото управление, а президентската институция е влязла в "режим на партийно строителство". Затова герберите ще работят за съхраняването на настоящото управление, което да извърши плавен преход към еврозоната и да опази проевропейския курс на България.

От ПП-ДБ смятат, че управлението е вредно за България, тъй като е създало "държава, в която всичко е кадрово и нормативно така овладяно, че частни интереси и желанията и командите на един корпулентен играч, на който се крепи днешната власт, се осъществяват безотказно през завладените институции". Депутатът от обединението Надежда Йорданова атакува лидерите на мнозинството – Бойко Борисов, че се води "от страх и отсъствие на воля за реформи", а Делян Пеевски – от "алчност за власт и турбопопулистки левичарски нагон". ГЕРБ пък определи като "посредствена пиар агенция на "Новото начало"". В ПП-ДБ вярват, че с вота на недоверие срещу завладените институции ще успеят да покажат на гражданите, че има алтернатива на управлението (Йорданова не спомена нищо конкретно за това дали и как обединението ще работи с останалите опозиционни групи за вота – бел.а.).

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов апокалиптично предупреди, че "България се намира в смъртоносна спирала, която ни води към края на нашето съществуване като народ". По думите му, парламентът е нелегитимен, а българите го смятат за "сборище от крадци, убийци, наркомани, дегенерати, сводници, лихвари, обикновени мутри и редовни измамници". Той обърна специално внимание на друга опозиционна партия – "Величие", с която се намира в конфликт, и я нарече "организирана престъпна група". После обясни, че с депутатите му ще стоят в парламента само за вотове на недоверие и за да бранят собствените си законопроекти, а през останалото време ще обикалят страната. "Крайно време е парламентът да отиде при народа", декларира Костадинов.

Във фокуса на декларацията на ДПС-НН, представена от Йордан Цонев, беше следващият държавен бюджет. Цонев заяви, че този бюджет трябва да осигури финансиране за разрешаване на общинските проблеми, инвестиции в работни места и растеж на доходите, особено на младите специалисти. "За тези, които се готвят да дестабилизират държавата, ще кажа, че ние уважаваме правото на българските граждани да протестират. Нека протестират. Но времето, в което три протеста сменяха правителства и се отиваше на предсрочни избори, за нас от ДПС-НН мина и всеки, който се опита да дестабилизира държавата, ще срещне нашия категоричен политически отговор", каза депутатът. По думите му, държавата "трябва да се върне там, където е абдикирала в годините на пазарния фундаментализъм и на глобалистко-либералния волунтаризъм". "ДПС-НН е за силна държава, която осигурява ред и сигурност за хората", обобщи Цонев вижданията на "Новото начало".

От БСП-ОЛ предупредиха, че има "пропаст между гражданите и институциите", която може да се преодолее само с "политики, които хората реално усещат в ежедневието си". Като приоритети Драгомир Стойнев, който оглавява червената парламентарна група, изброи гаранции за защита на потребителите, подкрепа за икономиката чрез политика на растеж и инвестиции, укрепване на социалната държава и отстояване на парламентаризма.

Декларацията на ИТН беше остра към опозицията. "ПП-ДБ са изпаднали в някакъв сън за завладяна държава, но г-жа Йорданова протестира на практика срещу партньорите си, с които завладяха българската Конституция преди време", заяви депутатът от партията Станислав Балабанов. Дейността на опозицията той определи като "безсмислено говорене", а на управляващите – като "постигнати резултати". Като приоритети на ИТН той изброи премахване на "мъртвите души" от Изборния кодекс и въвеждане на сканиращи устройства в изборния процес; максимално балансиран бюджет; промени в закона за референдумите.

Според Хайри Садъков, който оглавява групата на АПС, върховенството на закона в страната остава под въпрос, правителството води спорна финансова политика, независимите институции са партизирани, а борбата с корупцията е останала само лозунг. "Изборът пред всички нас е съдбовен — или да дозатънем в хаос, корупция и зависимости, или да изградим нов модел на управление, основан на почтеност, върховенство на закона и социална справедливост", каза депутатът от АПС.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев обяви, че "правителство на несъвместимите" е превърнало България в „частна държава на шепа арогантни политици и олигарси“. Посланието му беше близко до това на Садъков. "Изборът не е между ляво и дясно, между стари и нови партии. Изборът е дали ще позволим да ни довършат или ще си върнем държавата", заяви Василев.

Ивелин Михайлов от "Величие" започна с исторически разказ за бившия румънски диктатор Николае Чаушеску, разстрелян през 1989 г. по време на революцията. Според Михайлов ситуацията в България е същата като в комунистическа Румъния тогава, а българите са в предреволюционна обстановка. "На тях не им се слушат празни приказки, те искат да има вода, някой да загаси пожара, да работи съдебната система", посочи той. И заяви, че партията му е "за разпадане на това нелегитимно Народно събрание".