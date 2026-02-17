Пореден завод за автомобилни компоненти затваря врати

Заводът за автомобилни кабели на германската компания МD Еlеktоrnіk във Враца бе построен през 2020 г. за 20 млн. лв.

Пореден завод за производство на компоненти за автомобилната индустрия затваря врати у нас. “МД Електроник” във Враца е започнала процедура по масови уволнения, съобщиха от местната медия "Враца днес".

В завода работят над 570 души. Той е инвестиция на зелено на немската компания МD Еlеktоrnіk и в него се пpoизвeждат ĸaбeли зa автомобилната индустрия.

От компанията са уведомили работниците, че производствената дейност спира и няма да се поемат нови поръчки. В следващите седмици и месеци дейността ще е насочена към довършване на текущите проекти, по които работата вече е започнала.

Заводът ще затвори окончателно в средата на годината, като работа ще запазят едва няколко човека, заради нуждата от последваща охрана на обекта.

Сред причините е влошената пазарна обстановка в сектора на автомобилната индустрия в Европа, която усложнява бизнеса на “МД Електроник”.

“Намалените обеми на продажбите, необходимостта от свиване на разходите и конкуренцията в сферата, както и промени в търсенето от страна на клиентите, водят до нуждата да изменим структурата на своята производствена дейност в Европа. Целта е да се постигне дългосрочна конкурентоспособност и стабилност, за да продължи да осъществява дейността си през идните години. За "МД Електроник" това означава необходимост от намаляване на производствения капацитет на групата”, заявяват от фирмата, която откри завода си във Враца през 2020 г., влагайки в него над 20 милиона лева.

Към "МД Електроник" в София бе създаден ИТ хъб и Глобален екип, които ще продължат да осъществяват дейност.

Припомняме, че друг производител на кабелни комплекти за автомобилната индустрия - "СЕ Борднетце - България", обяви през декември 2025 г., че ще затвори до юни 2026 г. завода си и в Карнобат, където са наети 800 души. Преди година това сполетя и завода на компанията в Мездра, където бяха заети 950 работници. Това също бе обяснено като "глобално стратегическо преструктуриране" на компанията заради "променящите се разходни параметри в региона".