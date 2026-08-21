Полицията блокира ключови булеварди в София заради гонки

МВР блокира ключови столични булеварди в опит да хване организатори и участници в провеждани почти всяка нощ гонки и дрифтове. Това се разбира от официално съобщение на вътрешното министерство.

В специализираната полицейска операция, стартирала снощи в 20.00 ч. и продължила до рано тази сутрин, участваха сили на отделите „Пътна полиция“ и „Специализирани полицейски сили“ и сектор „Тежки пътнотранспортни престъпления и оперативно-издирвателна дейност“ при Столичната дирекция на вътрешните работи, пишат от МВР.

Полицейските автопатрули извършвали проверки за дрифтове, гонки и шум в най-невралгичните точки на столицата – Южната и Северната тангента на Околовръстния път и по булевардите „България“, „Черни връх“, „Тодор Александров“ и „Александър Малинов“. "Само за часове служителите на реда провериха над 140 моторни превозни средства и над 140 души, като санкционираха с актове за административно нарушение 11 водачи и съставиха 55 фиша, от които 20 – за тъмни стъкла, и 6 – за използване на мобилен телефон", хвалят се от ведомството.

Преди полунощ, при обход на района около бензиностанция на Околовръстния път, екип на ОСПС забелязал пистов мотор, който се включил в движението с висока скорост в посока бул. „Черни връх“. Нарушителят отказал да се подчини на полицейско разпореждане и опитал да осуети проверката, като продължил движението си към ж.к. „Студентски град“. Впоследствие се ударил в паркиран на бул. „Св. Климент Охридски“ автомобил, изоставил мотоциклета и опитал да избяга, но бил последван от униформените и задържан. Оказало се, че 22-годишният младеж е неправоспособен и управлява мотора с транзитни регистрационни табели с изтекъл срок, без валидна застраховка „Гражданска отговорност“ и без технически преглед. За всички тези нарушения, както и за неподчинение на полицейско разпореждане, той бил санкциониран със съответните актове.

Малко след полунощ, отново на Околовръстния път, екип на „Пътна полиция“ засякъл мотоциклет, който извършвал дрифт на една гума. В хода на проверката се установило, че 24-годишният мотоциклетист управлявал двуколесното превозно средство след употреба на алкохол – техническото средство отчело 1,08 промила. Той бил санкциониран с акт за установените нарушения, разказват още от МВР.

В село Кокаляне, около 01.00 ч., екип на ОСПС спрял шумен мотоциклет. При направения тест се установило, че превозното средство не отговаря на изискванията за шум. Измерената средна стойност от три опита била 109 децибела при допустима стойност от 90 децибела. На нарушителя бил съставен и акт за изменение на конструкцията на мотора.

На един водач на МПС е съставен акт за липса на валидна застраховка „Гражданска отговорност“. Отнети са му свидетелството за управление на МПС и свидетелството за регистрация на автомобила.