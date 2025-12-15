Подпалиха 2 коли на активистка срещу незаконно гето във Филиповци

Два автомобила, собственост на млада жена, са били подпалени в столичния квартал „Филиповци“, след като месеци наред собственичката получавала заплахи. Част от тях гласят: „Стават доста нелепи инциденти с пожари, пазете се, оглеждайте се, когато пресичате, доста дрогирани и пияни шофьори карат напоследък“. Това е само един от цитатите, които жената, бореща се срещу незаконни постройки в квартала, разказва Нова тв.

По нейните думи заплахите идват от мъже, с които има конфликт от дълго време, именно защото се бори срещу нерегламентираното строителство. Според нея затова една сутрин осъмва с два запалени автомобила. По един от сигналите работи прокуратурата.

„Искаме само да се спазва законът и редът в гетото до квартала ми. В него е пренаселено, с над 10 000 незаконно пребиваващи, които строят незаконно, използват питейната вода, направили са огромно бунище и като квартал имаме много проблеми заради тях. Агресират, ако им направиш забележка. Лицата, извършили палежите, са платени, не са тези, които ме заплашват. В деня преди случилото се направихме две статии по повод факта, че кметският наместник е подсъдим, а и има много нарушения във времето. Освен това не сме съгласни ресторант в квартала ни да бъде взет от хора от гетото. Имаме и случаи на побои на детските площадки“, разказва Силвия Йорданова.

Тя е подала над 30 жалби на отговорните институции, но резултат няма. Силвия твърди, че от район „Люлин“ пренебрегват поддръжката на „Филиповци“ за сметка на гетото.

Зам.-кметът на район „Люлин“ Георги Гочев обясни, че жалбите срещу незаконното строителство са натрупани във времето. „МВР да предприеме незабавни мерки срещу палежите на автомобили. Незаконните постройки се разрастват през последните 20 години, кметът на района е наредил да спрем това. За сигналите на г-жа Йорданова са започнати преписки. Кварталът няма чак толкова незаконно строителство. За да се реши проблемът, е нужен цялостен ангажимент на държавата и отговорните институции. Не можем да премахнем гетото, както е създадено, трябва да се осигурят жилища на хората“, смята Гочев