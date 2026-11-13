ПБ отнема още права на личните асистенти

Проблемите във внесения тихомълком проект с промени в закона за личната помощ само започват с намалената ставка на личните асистенти. Намеренията на "Прогресивна България" вдигнаха на крак майките на деца с тежки увреждания, които извоюваха този закон с цената на многоседмични протести през 2018 г.

Насред вълна от недоволство, днес депутатът на ПБ Стефан Белчев се сети след дъжд качулка да твърди, че ще се направи дебат със засегнатите и ще се прецизират текстовете между първо и второ четене. Дебатите обаче трябваше да предшестват потайното писане на проекта, а сега той да се изтегли от парламента, вместо да се подменя тотално между първо и второ четене, ако въобще се стигне дотам.

На фона на растящото недоволство и пълното безсилие на "Прогресивна България" да отговори на страховете на хората, "Сега" обобщава кои са основните критични точки в законопроекта.

Заплащането на час се намалява

Заплащането се отвързва от минималната заплата и от него се премахва допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Сега ставката беше 1,4 минималната часова заплата за страната и растеше автоматично всяка година. За 2027 г. обаче управляващите я замразяват на 5,24 евро на час, колкото е сега по старата минимална заплата, а с отпадането на допълнителното възнаграждение (т.н. клас) заплатата реално ще намалее за един и същи брой часове. Без това замразяване трябваше да стане 5,57 евро, или по тази линия ощетяването е с 50-60 евро на месец.

От 2028 г. ставката ще се определя всяка година със закона за бюджета. Това означава, че може години наред да остане във фризера, без никаква предсказуемост за хората на какви доходи ще могат да разчитат. Така например се прави с помощта за децата с тежки увреждания.

Добавката "клас" се премахва от 1 април 2027 г. Новите договори обаче ще се сключват от 1 април до 1 юни. Това означава, че ще има хора, които хем ще имат старите си договори - през април и май, хем от тях трябва да отпадне добавката, което не е ясно как ще стане при действащо правоотношение с определени правила.

Предвидените текстове означават и че догодина доходът на най-уязвимите семейства у нас няма да бъде защитен от инфлацията и ще започне да изостава от официалната минимална заплата за страната.

Какви са проблемите със сегашния закон

Основната цел на законопроекта, твърдят вносителите доста объркващо, е много благородна – да се премахнат ограниченията за часове за извършване на дейност като личен асистент. Четвърти ден те твърдят, че правят добро на родителите с промените. Родителите очевидно не са на това мнение. Какъв е проблемът тук?

Сегашният закон за личната помощ направи договорите на личните асистенти трудови и това беше една от големите победи на "Системата ни убива" преди 8 г. Трудовият договор носи права – осигуряване за всички рискове, добавка за прослужено време, платен годишен отпуск. Той обаче носи и ограничения. Работното време не може да превишава 48 часа седмично дори при два трудови договора. Със съгласието на служителя то може да бъде и повече часове, но тук пък влиза ограничението, че трябва да се спазват задължителните минимални междудневни и седмични почивки. Според Кодекса на труда, задължително трябва да има междудневна непрекъсната почивка от 12 часа. Има и най-малко 48 часа междуседмична почивка.

Тези ограничения правят невъзможно да се работи по осем часа на два трудови договора, а всъщност родителите на деца с тежки увреждания са на "смяна" 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. При прилагането на закона за личната помощ имаше и абсурдни ситуации, в които асистенти се преследваха за това, че са завели децата на море и др. подобни.

Поради тези проблеми от години се говори за подобряване на закона и явно това са се опитали да направят ПБ, но като слон в стъкларски магазин.

Какъв е новият договор за лична помощ

В проекта на управляващите трудовият договор се заменя с нов вид договор за предоставяне на лична помощ. Това би било добро решение, но не по начина, по който го предлагат ПБ, твърдят десетки коментари на родители от последните дни. Проблемите тук са с твърде общите формулировки, явно писани на крак, и някои допълнителни условия, които на практика, според родители, ги връщат на изходна позиция с аналог на гражданските договори.

Личните асистенти, според новите текстове, ще се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт (фонд "Пенсии"), а по свое желание – и за общо заболяване и майчинство. Разбира се, има и здравна осигуровка. Осигуряване за безработица няма. Това на практика е осигуряването при свободните професии като адвокатите например.

Промяната не се приема от родителите, най-малкото защото им прехвърля вноската за общо заболяване и майчинство. Така например ако семейството реши да има второ дете, в базовия вариант на новия закон няма да има право на обезщетение за бременност и раждане, и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Какво не е известно за новия договор

Промените са твърде общи и оставят куп неща неизяснени. Социалният министър Наталия Ефремова например твърди, че не само нямало да има намаление, ами даже ще се увеличи заплащането на личните асистенти. Това на теория може да се получи заради отпадането на ограниченията за работното време – родителите ще могат да декларират и 24 часа. Как обаче ще става това? Как ще се отчита? Кой ще има последната дума колко са часовете? Ако 80 000 лични асистенти започнат да декларират 24 часа вместо 8, всеки може да види как сегашната лавина от разходи ще ни се стори като дреболия.

Самият статут на договора също остава напълно неясен на този етап. От сдружение "Мостове" например добре описаха проблемите с неясния правен характер:

– какъв е той по правна природа – трудов, граждански или някакъв специален със собствен режим;

– кой закон се прилага за неуредените въпроси – Кодексът на труда, Законът за задълженията и договорите или друг;

– кой защитава асистента при неплащане, прекратяване, спор;

– какви са правата и задълженията на страните, отговорността, работното време, почивките, отпуските, механизмите за защита на асистентите и ползвателите.

Не следва основни права и гаранции да остават за последващо уреждане с подзаконови актове или неясни договорни клаузи, посочват от "Мостове". СДС също коментира правните проблеми. Ако мотивите са да се увеличи работното време, това може да се направи с едно допълнение в Кодекса на труда, посочват оттам.