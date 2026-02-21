Оранжев код за снеговалеж е обявен в 9 области

Обявен е оранжев код за силен снеговалеж и виелици в 9 области в Централна и Северна България, а пък жълт код е в сила за други 11 области - в Северна и Източна България, за валежи и снегонавявания.

На много места в страната от вчера вали дъжд, но с понижението на температурите той преминава почти повсеместно в сняг. В южните и крайните източни райони валежите ще са смесени - от дъжд и сняг, като на места ще се образуват и поледици.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, които ще са значителни най-вече в Родопите и Централна Стара планина. По планинските проходи възникват условия за виелици и навявания.

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха тази сутрин, че в два планински прохода в Смолянска област - "Превала" и "Рожен", е ограничено движението на тежкотоварни камиони с ремаркета и полуремаркета заради обилен снеговалеж и започналото почистване на трасето. Около 15 см е новият сняг в Пампорово, а общата снежна покривка в курорта е близо 70 см. Пътищата в района обаче са мокри и хлъзгави.

Заради обилните дъждове в Софийска област скална маса се е срутила върху Самоковско шосе, в района на ресторант "Златна рибка". Първоначално снощи движението бе ограничено и се минаваше по едната лента, но впоследствие АПИ съобщи, че пътят София-Самоков е затворен изцяло, като "ограничението остава в сила през нощта и светлата част на 21.02.2026 г.".

Има обходен маршрут - по път III-181 Бистрица-Железница-Ярема-Самоков и обратно.

Пътят Русе-Бяла бе временно затворен сутринта за товарни автомобили над 10 тона. Причина са снегонавявания по трасето и множество закъсали камиони. На терен в областта работят 40 специализирани машини за почистване и обработка срещу обледяване. При необходимост кризисните центрове в Бъзън, Сливо поле, Пиргово и гара Бяла са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България, съобщават пък от БЧК.

Засега граничният преход между Русе и Гюргево е проходим в зимни условия, независимо от километричните колони от изчакващи автомобили.

До вторник (24 февруари) АПИ променя и движението при 58-и км на магистрала „Струма“ в област Кюстендил поради увредена дилатационна фуга на виадукта. Трафикът в посока София е по изпреварващата лента, а пътуващите от Дупница към магистралата през пътен възел „Дупница Юг“ преминават по ускорителния шлюз за включване в платното в посока София на автомагистралата.

Пътните подходи към Витоша са затворени от сутринта, не се допускат нито автомобили, нито автобуси, заради натрупани нови 10 см сняг. Очаква се след почистване и обработване на трасето отново да се възстанови движението. Автобусна линия №63 се движи само до местност „Бялата чешма".

Според съобщение от столична община, вече са опесъчени пътищата „кв. Драгалевци – хижа Алеко“ и „кв. Бояна – Златните мостове".

В София пътната мрежа в най-заснежените райони се почиства от общо 45 снегорина, като настилката се обработва със смеси срещу заледяване.

В Ардино за 7-и път от началото на годината е обявено частично бедствено положение. Решението на кмета Изет Шабан е отново заради покачването на нивото на река Арда и сериозно компрометираната бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница. Забранено е движението и пребиваването на МПС в определените критични участъци до нормализиране на обстановката.

В област Разград вали суграшица и усложнява пътната обстановка, като на места има закъсали тежкотоварни автомобили. Два тира не могат да изкачат баира към село Осенец и възпрепятстват нормалното преминаване на превозните средства. Подобна е ситуацията и в района на Дервента, където тежкотоварни камиони за закъсали по височината и също затрудняват движението.