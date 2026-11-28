Окръжата прокуратура в Плевен е образувала досъдебно производство заради насилие над деца от възпитателното училище интернат (ВУИ) "Христо Ботев" в село Подем, община Долна Митрополия, Плевенско. Във този интернат са настанени само момичета.

Прокуратурата е била сезирана от омбудсмана Велислава Делчева, която преди три дни е направила внезапна проверка в интерната и е установиа изключително тревожни данни за упражнявано психическо и физическо насилие. За констатациите от проверката Делчева е информирала и министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, тъй като ВУИ е в системата на МОН.

Омбудсманът настоява пострадалите деца да бъдат незабавно изведени от интерната и настанени в кризисен център или в Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни към МВР в Горна Оряховица, за да се гарантират тяхната сигурност и защита от последващо насилие.

Досъдебното производство е за извършване на престъпление по чл. 187, ал. 1 от Наказателния кодекс - изтезаване на непълнолетно лице, намиращо се под грижите или възпитанието на другиго. Разпитани са свидетели, извършен е оглед на интерната, иззети са предмети, свързани с разследването, освидетелствани са децата, станали жертва на насилие, и са назначени медицински експертизи.