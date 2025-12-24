Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Обявен е жълт код за дъжд и сняг в седем области

През нощта срещу Коледа на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западни полета дъждът ще премине в сняг

Днес, 09:19
По проходите ще има условия за виелици и навявания.
БГНЕС
По проходите ще има условия за виелици и навявания.

 

Жълт предупредителен код за обилни валежи от дъжд и сняг издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за областите Видин, Враца и Монтана. Жълт код за дъжд е издаден и за областите Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян, предава БНР.

Според прогнозата на НИМХ днес ще бъде облачно, а валежите от дъжд ще обхванат западната половина от страната, а до вечерта и източните райони. Значителни по количество ще бъдат в Югозападна България и северозападните райони. След обяд и през нощта срещу Коледа, с понижението на температурите, на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западни полета дъждът ще премине в сняг. Ще духа умерен, по поречието на Дунав и източните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°, в София – около 3°.

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток, по високите части от юг-югозапад. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, а на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно, след обяд на много места със слаби валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу Коледа. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, който след обяд и през нощта ще се усилва. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, с тенденция на усилване.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

жълт код, дъжд, сняг

Още новини по темата

Къмпинг "Арапя" е наводнен, а дига на река се скъса
06 Дек. 2025

Квартали на Пловдив и Казанлък осъмнаха под вода
10 Ноем. 2025

Бурен вятър изкорени в Кюстендил дървета
31 Авг. 2025

В Румъния падна сняг
25 Авг. 2025

16-годишно момче три дни носи храна и вода на пожарникарите
11 Авг. 2025

В 11 области е обявен оранжев код за дъжд и гръмотевици
17 Юли 2025

Дронове "правят" дъжд в Китай
07 Май 2025

Падналият 50-метров кран в Поморие потопи лодка
11 Апр. 2025

Дърво падна върху автомобили в Пловдив
07 Апр. 2025

За половин България е обявен код за лошо време

06 Апр. 2025

Варна плаща и за чистене на сняг, и за... готовност да се чисти
20 Февр. 2025

След 20-сантиметровия сняг на юг в САЩ последва лед
23 Яну. 2025

Много сняг и катастрофи затрудняват движението по "Струма" и "Тракия"

11 Яну. 2025

Празниците идат с жълт код за снеговалеж
20 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?