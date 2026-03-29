Обвинената за нападенията с нож обяви, че действала в обществен интерес

Съдът остави в ареста 39-годишната Гергана Боналова

29 Март 2026Обновена
Гергана Боналова в съда днес.
Гергана Боналова в съда днес.

Софийският градски съд остави в ареста 39-годишната Гергана Боналова, обвинена, че е намушкала с нож четирима души в София в четвъртък вечерта. И четирите жертви са германски граждани. 

Преди да влезе в съдебната зала жената заяви, че "не харесвам германците", преде БГНЕС. Тя поиска от съда да вземе предвид, че е "съвестен гражданин на обществото и това престъпление го направих в интерес на обществото". 

Боналова е обвинена за опит за убийство и прокуратурата поиска задържане под стража. Определението на градския съд не е окончателно и Боналова може да го обжалва и пред Софийския апелативен съд.

Първите две жертви бяха намушкани вечерта в четвъртък пред метростанция "Стадион Васил Левски", а другите атакувани бяха в автобус по линия 94.

Според адвоката на обвиняемата, цитиран от bTV, е изготвена експертиза, която дава заключение за психиатрично заболяване и се сочи, че същата не е била в състояние да разбира свойството и значението на постъпките си.

От прокуратурата не съобщават за подобно заболяване. Приложена е експертна справка, в която вещите лица сочат, че става дума най-вероятно за психиатрично заболяване, но че предвид липсата на каквито и да е доказателства, е необходимо проследяване на състоянието ѝ и да бъдат изяснени мотивите за агресивното ѝ поведение.

Съдът обяви, че от данните на пострадалите ставало ясно, че обвиняемата е била зад жертвите и е крещяла на български и английски, че е отишла там, за да ги убие.

Изготвена е съдебно-психиатрична и психична експертиза в досъдебното производство. Вещите лица заявяват, че най-вероятно обвиняемата страда от параноидна шизофрения, но поради липса на медицинска документация, се налага настаняването за изследване и изготвяне на експертиза в психиатричното заведение към затвора в Ловеч.

Прокурорът трябва да прецени дали се налага изготвяне на психиатрична експертиза.

МИНАЛО

Жената е била задържана през 2020 г. за въоръжен грабеж на финансови средства от търговски обект, в който преди това е работила. Делото по този случай е в съдебна фаза, обясни в петък зам.-директорът на СДВР ст. комисар Николай Пелтеков. Освен това през 2023 г. тя е била наказана с 10 дни в полицейски арест за хулигански прояви на територията на Първо районно управление в столицата. През същата година жената е била обявявана за издирване по искане на майка си.

Зам.-директорът на СДВР обобщи, че жената е известна на органите на полицията, но не е освидетелствана.

Пелтеков посочи, че жената "проявява на моменти епизодично агресивно поведение", че жертвите от четвъртък са случайни.

По всяка вероятност лицето има ментални проблеми, каза по-рано на брифинг служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

