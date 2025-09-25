Общините няма да вдигат масово данъци през 2026-а г.

Близо 40-50 общини вече актуализираха местните данъци и такси през тази година. Не очакваме през 2026-а година да има масово вдигане на налози и тарифи. Това обяви пред БНР председателят на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева. Георгиева припомни, че местните данъци могат да се коригират само преди началото на съответната бюджетна година и кметовете, които обмисля такива стъпки, трябва да представят проекти още през октомври и ноември за обществено обсъждане.

Общините излизат на излишък към края на юли месец, но това е заради по-бавната реализация на капиталовата програма, тепърва ще се правят разходи по изпълнение на обществени поръчки, коментира Георгиева. Както "Сега" писа, местните бюджети излязоха на по-голям излишък в края на юли спрямо м.г. - като плюсът в местните каси надхвърли 1 млрд. лв.

Разплащанията по Националната инвестиционна прогрма вървят със забавяния по места, обемът от проекти е огромен, коментира още Георгиева. Тя допълни, че към момента плащанията продължават да вървят само по линия на държавния бюджет. В него по инвестиционната програма бяха заложени 750 млн. лв., останалите 900 млн. лв. финансиране следва да дойдат по линия на ББР. Капиталът на банката вече бе увеличен от кабинета с 4 млрд. лв., като част от сумата е именно за инвестиционната програма на общините. Към момента нямаме информация как точно ще се осигуряват тези средства, коментира Силвия Георгиева.