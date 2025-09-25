Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Общините няма да вдигат масово данъци през 2026-а г.

Днес, 09:44
Силвия Георгиева
Силвия Георгиева

Близо 40-50 общини вече актуализираха местните данъци и такси през тази година. Не очакваме през 2026-а година да има масово вдигане на налози и тарифи. Това обяви пред БНР председателят на Националното сдружение на общините Силвия Георгиева. Георгиева припомни, че местните данъци могат да се коригират само преди началото на съответната бюджетна година и кметовете, които обмисля такива стъпки, трябва да представят проекти още през октомври и ноември за обществено обсъждане. 

Общините излизат на излишък към края на юли месец, но това е заради по-бавната реализация на капиталовата програма, тепърва ще се правят разходи по изпълнение на обществени поръчки, коментира Георгиева. Както "Сега" писа, местните бюджети излязоха на по-голям излишък в края на юли спрямо м.г. - като плюсът в местните каси надхвърли 1 млрд. лв. 

Разплащанията по Националната инвестиционна прогрма вървят със забавяния по места, обемът от проекти е огромен, коментира още Георгиева. Тя допълни, че към момента плащанията продължават да вървят само по линия на държавния бюджет. В него по инвестиционната програма бяха заложени 750 млн. лв., останалите 900 млн. лв. финансиране следва да дойдат по линия на ББР. Капиталът на банката вече бе увеличен от кабинета с 4 млрд. лв., като част от сумата е именно за инвестиционната програма на общините. Към момента нямаме информация как точно ще се осигуряват тези средства, коментира Силвия Георгиева. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Национално сдружение на общините

Още новини по темата

40 общини ще готвят инвестиции за 2 млрд. лв.
12 Май 2025

Общините ще искат пари от бюджета за 1077 лв. заплата за чистачите
05 Ноем. 2024

Общините засипаха МФ с искания за по-големи трансфери и субсидии догодина
08 Окт. 2024

Всички общини в България ще получат наново категории

26 Дек. 2023

Общини искат компенсации заради инфлацията
23 Окт. 2022

Петков гарантира 7% икономически растеж - при липса на корупция
07 Юни 2022

Общините искат парични стимули, за да рециклират отпадъци
25 Февр. 2020

Кметове на БСП недоволстват как МС отпуска пари от бюджета
27 Дек. 2018

Столичната община настоява за такса поддръжка на гробищата
21 Март 2018

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар