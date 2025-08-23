Новите правила за очилата могат да лишат хиляди от грижа

Pixabay В повечето оптики няма да има кой да прегледа клиента преди поръчката на очила.

Броженията срещу новите правила за изписване на очила, които изискват това да става само от очен лекар, се изострят. Българският съюз на оптометристите обяви стачна готовност заради новия медицински стандарт по очни болести. Както "Сега" писа, занапред оптометристите, които често са единствените специалисти в оптиките, няма да могат да определят самостоятелно диоптър и да изписват самостоятелно очила на пациенти. Поставянето на диагноза и лечение ще се извършва единствено от специалист по очни болести. Оптометристите ще могат да извършват апаратни изследвания в рамките на лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ или болници. Това означава, че след приемането на правилата ще стане невъзможно човек да се прегледа в оптика и да си направи очила само на база на този преглед.

Хиляди българи може да останат без очна грижа заради тези промени, предупреждават оптометристите. Около 3 милиона души у нас носят очила, а в над 1400 оптики от общо 1600 няма очен лекар. В тях именно оптометристът е този, който извършва прегледите, много често безплатни.

"Всъщност ние в момента разчитаме на промяна в закона с помощта на Министерството на здравеопазването, същото това министерство акредитира обучение в университет по нашата специалност и същата тази държава в момента забранява ние да работим по специалността си с тези наредби", заяви Максим Янев, магистър по оптометрия, зам.-председател на Съюза на оптометристите, пред БНТ.

Ако промените в наредбата за медицинския стандарт бъдат приети по начина, по който са предложени в момента, това означава, че пациентите трябва или да отидат в лечебно заведение по Здравна каса с направление, или да си платят очен преглед.

От Министерството на здравеопазването оставиха отворена вратата за промяна. Оттам обясниха, че проектът на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести" е публикуван за обществено обсъждане със срок до 29 август 2025 г. В рамките на този процес се събират становища и предложения, като всички постъпили мнения ще бъдат разгледани и обобщени.