Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Намериха крокодили, костенурки, игуана и еноти в ресторант в София

Незаконно отглежданите животни са преместени в Столичната зоологическа градина

Днес, 20:55
В столичното заведение незаконно са отглеждали 4 крокодила.
В столичното заведение незаконно са отглеждали 4 крокодила.

Незаконно притежавани животни бяха установени в столичен ресторант при проверка на РИОСВ - София, извършена съвместно с представители на Българската агенция по безопасност на храните, полицаи от VI РУ на МВР и Столичния зоопарк.

В обекта бяха открити 16 костенурки, зелена игуана, четири крокодила от вида очилат кайман, два американски енота и два папагала от вида Жако. Животните са били отглеждани в клетки, аквариуми и терариуми.

При проверката не са били представени документи за произхода на животните, както и регистрационни карти за видовете, за които такива се изискват. На собственика е даден срок до 9 октомври да представи необходимите документи в РИОСВ - София.

Със заповед на директора на инспекцията животните са били настанени в Столичния зоопарк. За установеното им отглеждане ще бъдат предприети административнонаказателни мерки. При неизпълнение на предписанието животните ще бъдат отнети.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

животни, костенурки

Още новини по темата

АПИ ще прави проходи за костенурки и змии за 1,5 млн. лв.
05 Ноем. 2025

Стотици протестират в София срещу насилието над животни
16 Март 2025

Двама са задържани за заснемане и продаване на убийства на животни
14 Март 2025

14 български ферми са огнища на шарка и чума
17 Яну. 2025

Уникално бебе гибон се роди в зоопарка във Вроцлав
02 Дек. 2024

„Истории с опашки“ улавят градски срещи на хора и животни
04 Окт. 2023

Обществото одобри външния вид на министърка
08 Септ. 2023

Убийците на българския граничар са крадци на добитък
03 Яну. 2023

МВР е разкрило 35 престъпления срещу животни през 2022 г.
15 Дек. 2022

БАБХ алармира за ново източване на средства тип „Капитан Андреево“
29 Авг. 2022

На мисия за опазване на костенурките
26 Ноем. 2021

Триметрова рогата костенурка смая палеонтолози във Венецуела
13 Февр. 2020

500 000 животни са загинали в пожарите в Австралия
30 Дек. 2019

Агенции проверяват двореца "Кричим" за отстрел на животни
19 Дек. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки