МВР откри цял подземен наркоград, но не знае чий е

С цял разкрит подземен наркоград, разположен в 20 галерии на бивши мини край Кюстендил, се похвалиха МВР, ГДБОП и ДАНС.

Вече три дни министерството, службите и главният секретар на МВР се хвалят с една и съща разбита организирана престъпна група, която била за наркотрафик и пране на пари, но и досега се оказва, че те не са наясно чия е собствеността на въпросните много модерни нарколаборатории, както и на мината. Не става ясно и как те са функционирали толкова много време под носа на въпросните служби.

Над 20 помещения с канабисови насаждения в наркофабриката в мината край Кюстендил откриха ГДБОП и ДАНС. Това бе съобщено на официалната страница на ГДБОП и по време на специален брифинг по темата. Те били оборудвани високотехнологично за пълен затворен цикъл за производство на марихуана, а спецоперацията на място координирали зам.-директорите на ГДБОП Дарин Костов и Емил Борисов.

С оглед създаването на безопасни условия за провеждане на разследването, съдействие ще се изиска от различни правителствени институции и неправителствени организации, подчертаха участниците в брифинга. Прокуратурата е привлякла като обвиняеми четири лица за престъпен сговор, държане с цел разпространение на наркотични вещества, изпиране на пари и държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително. Две от лицата били арестувани в София, едно в Кюстендил, а четвърто се издирвало.

С операцията се похвали и и.ф. главният секретар Георги Кандев. Той първо пусна поста на ГДБОП, а после и видео от операцията.

От ГДБОП уточняват, че оранжерията била оборудвана по високотехнологичен начин и напълно укрита в минните галерии, което затруднявало разкриването ѝ. Допреди години в мината "Сребърно коло" са добивани олово и цинк. След приватизация имотът става частен и от един момент нататък миньорската дейност е изоставена. Сега е заменена с отглеждането на наркотици.

Още данни по случая бяха представени на брифинг в централата на ГДБОП от представители на трите институции. Дебели кабели са захранвали мощни печки и силно осветление, което е необходимо на растенията. Престъпната схема е работила години, а самата система е изграждана поетапно.

По данни на разследващите, количествата наркотик са били предназначени основно за трафик към Турция и Близкия изток, а не за вътрешния пазар. Предполага се също, че дейността на групата се е развивала в продължение на години, като оранжериите вероятно са изграждани поетапно.

Установено е още, че над мината има изградена инфраструктура, включително рибарник, което подсказва за допълнително прикритие на дейността. Собствеността на мината все още се изяснява, като към момента собственикът не е сред обвиняемите.

Част от задържаните са криминално проявени и осъждани за наркоразпространение, което допълнително очертава профила на групата като рецидивираща в този тип престъпна дейност. Очаква се процесуално-следствените действия да продължат месеци наред, тъй като работата в минните галерии е рискова.

Специалисти по минно дело ще помагат на разследващите, за да може да се установи как точно е изградена системата, а достъпът до мината към момента е ограничен.