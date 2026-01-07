МВР установи мъж, който успя да прокара фалшиви 50 евро

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Криминалисти от Шумен установиха 35-годишен мъж, който платил безалкохолна напитка с фалшиво евро, съобщиха от полицията.

Случаят е от 2 януари, когато неизвестен мъж влязъл в търговски обект и платил сметката с банкнота от 50 евро. По-късно, при отчитане на оборота на 5-ти януари, търговецът се усъмнил, че банкнотата не е истинска. Съобщил в полицията и предал 50-те евро,

След като полицията тръгнала по дирите на мъжа, пуснал в обращение фалшивото евро, направили обиск в дома му. Там намерили още две неистински банкноти от 50 евро. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването се води от Окръжната прокуратура.

Как да разпознаете фалшиви банкноти

Докосни:

Усетете релефния печат: Основните надписи („Европейска централна банка“, номиналът) и архитектурните елементи са с по-плътен, релефен печат, който се усеща с пръсти. По краищата има къси, релефни линии.

Погледни (срещу светлина):

Воден знак: Появява се портрет (на Европа) и стойността на банкнотата. Образът е "вграден" в хартията, а не отпечатан.

Защитна лента: В хартията има тъмна вертикална лента. Срещу светлина се виждат мини символи (€) и номинал, които се редуват.

Наклони (холограма):

Холограмна лента/елемент: При наклоняване се появяват различни изображения – номинал, символът €, архитектурен мотив, които се сменят плавно. При по-високите номинални стойности прозорчето в лентата става прозрачно.

Преливащ номинал (OVI): Голямото число на банкнотата сменя цвета си (например от зелено към синьо) при накланяне.

Допълнителни проверки:

UV светлина: Под UV светлина се вижда светещо европейско знаме, звезди и микробалончета, които не се виждат на дневна светлина.

Фалшивите банкноти обикновено не успяват да имитират всички тези елементи едновременно и точно.

Предупреждение на МВР: