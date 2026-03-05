Медия без
Моторна шейна блъсна дете на писта в Банско

Мъжът, който е управлявал, е избягал от мястото

Днес, 16:34
Шейните на пистите са абсолютно забранени.
БГНЕС
Шейните на пистите са абсолютно забранени.

Нелепите инциденти по ски пистите с тежки последици продължават. Мъж с моторна шейна е блъснал дете на писта в ски зоната над Банско, съобщава БНР. Мъжът, управлявал шейната, е избягал и се издирва. 

Инцидентът е станал преди обяд на ски писта номер 5 в местността Шилигарника. 14-годишното дете е карало ски с баща си, когато са били връхлетяни от моторна шейна без звук и светлина.  Мъжът е избягал в неизвестна посока. 

На блъснатото дете е оказана веднага помощ, момчето е с тежък хематом на бедрото. То е било свалено до Банско и настанено в лечебно заведение. 

Не е ясно защо мъжът е карал шейна на пистата, което е категирчно забранено. Не е ясно и откъде се е взела шейната и как е стигнала до пистата. 

 

