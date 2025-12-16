МОН: Арестуван е директор на столично училище

В Министерството на образованието и науката (МОН) е постъпила информация, че директорът на 138. Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) „Проф. Васил Златарски“ в София е задържан. Това съобщиха от пресцентъра на министерството. Училището и Регионалното управление на образованието (РУО) в София град съдействат на разследването, допълниха от МОН, цитирани от БТА.

Директорът е назначен от началника на РУО - София град след спечелен конкурс през февруари 2024 г. Първоначалната информация показва, че преди да заеме този пост е бил на ръководни позиции в училища в София област и в столицата, посочиха от образователното министерство и добавиха, че до този момент няма информация за постъпили сигнали срещу него, свързани с предмета на разследването.

През пролетта на 2025 г. срещу него е постъпил сигнал от учители за организацията на работа в училището. Образувана е проверка, която е установила административни пропуски и са дадени предписания, съобщиха още от ведомството.

РУО - София ще окаже методическа подкрепа на училището, посочиха също от МОН и добавиха, че утре те ще са на място и ще разговарят с учителите и родителите, като има готовност и за осигуряване на мобилна група от психолози, която да окаже подкрепа на учениците.

За ареста на директора на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София Александър Евтимов съобщиха една след друга БНТ, Нова тв, Би Ти Ви. Според тях арестът е извършен във вторник вечерта. По първоначална тяхна информация причината е сигнал за поставени скрити камери в тоалетните на учебното заведение.

Към този момент от СДВР потвърждават, че има образувано досъдебно производство, а процесуално-следствените действия продължават. Би Ти Ви се е свързала с родители на деца от училището, по думите на които децата са казали, че в тоалетните има скрити камери. Били са сложени в тоалетната на момчетата, защото „правят бели“ вътре. Родителите и децата не са били уведомени, а учениците са се усъмнили за камерите, след като директорът им е разказал какво се е случвало в тоалетната с подробности, твърди телевизията.

138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ се намира в столичния кв. „Гео Милев“ и е с изучаване на чужди езици.