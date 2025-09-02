Мистерията със самолета на Урсула фон дер Лайен съвсем се заплете

Мистерията с инцидента със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен се заплита. Този път това стана след публикация на приложението Flightradar24. В нея се съобщава, че полетната навигация на фон дер Лайен в България е останала стабилна, като продължителността на полета се е увеличила с по-малко от 10 минути.

"Виждаме медийни съобщения за GPS смущения, засягащи самолета, превозващ Урсула фон дер Лайен до град Пловдив, България. Някои доклади твърдят, че самолетът е бил в режим на изчакване в продължение на 1 час.

Това е заключението, което можем да направим от нашите данни.

* Полетът е бил планиран да продължи 1 час и 48 минути. Той е продължил 1 час и 57 минути.

* Транспондерът на самолета е отчел добро качество на GPS сигнала от излитане до кацане", посочват от приложението.

През август миналата година на интернет страница за мониторинг на смущенията в GPS-сигнала (gpsjam) се появиха данни за смущения в сигнала около София.



Тогава попитах министър-председателя (Главчев) дали държавата е установила причините, а той в отговора си каза, че ДАНС не… — Bozhidar Bozhanov (@bozhobg) 1 септември 2025 г.

За проблем с GPS навигациятa при кацането на летище Пловдив в неделя писа пръв "Файненшъл таймс". Инцидентът по-късно бе потвърден от правителството и от самата ЕК. Говорителката на ЕК Ариана Подеста, цитирана от БНР, каза, че според получена информация от българското правителство, предполагаема руска атака срещу Фон дер Лайен по време на полета ѝ в неделя е деактивирала GPS навигационните услуги на летище Пловдив.

Снощи МВР внесе пълно объркване по случая със самолета като вътрешният министър Даниел Митов обяви, че не става дума за кибератака.

Днес премиерът Росен Желязков съвсем заплете нещата, като неглижира ситуацията, независимо че вчера именно неговата правителствена информационна служба потвърди за инцидента, а пък ЕК обясни, че българските власти са й казали, че се подозира умишлена намеса от страна на Русия.

"Няма защо да се разследва ситуацията със самолета на председателя на Европейската комисия (ЕК), защото тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи", каза във вторник пред журналисти в Бургас Росен Желязков.

"Още от 2022 г., от началото на войната в Украйна, част от начините за водене на съвременните войни включват т.нар. радиоелектронна война, която представлява умишлени смущения в радиочестотния спектър. Това се наблюдава през последните години в зоната на воденето на война, но интерференциите са от Хелзинки, през Черно море, Ереван, Тбилиси, Кипър, Сирия, та до Триполи. Всичко това са интерференции, защото се въздейства на радиочестотния спектър на GPS сигнала, който се излъчва от сателити, които са на близо 20 км над Земята", коментира още премиерът.

По думите му тази интерференция не е таргетирана по отношение на един или друг въздухоплавателен обект. Това нещо е установено в конкретния случай от екипажа на полета, каза премиерът.

"Такива неща се случват ежедневно, затова и самолетите, много преди да има GPS система, също са излитали и кацали. В тези моменти има създаден протокол, този протокол е във всички страни, в които Европейската агенция по авиационна безопасност има наблюдения за радиуса на въздействие, и тези проколи много ясно казват, че когато има смущение в GPS сигнала, се подхожда с инструментално навигиране, т.нар. конвенционен метод", допълни Росен Желязков.

По думите му няма нещо, което Ръководството на въздушното движение на България да не е изпълнило по протокол и няма нещо, което да е по-различно от всичко, което се наблюдава като резултат на войната в Украйна, като начин за водене на радиоелектронна война. "За съжаление това е една от страничните, но не маловажни последици от подобни конфликти", допълни премиерът.

В същото време се оказа, че депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов е повдигнал още миналата година проблема със смущенията. "През август миналата година на интернет страница за мониторинг на смущенията в GPS-сигнала (gpsjam) се появиха данни за смущения в сигнала около София. Тогава попитах министър-председателя (Главчев) дали държавата е установила причините, а той в отговора си каза, че ДАНС не следи за тези неща и ме прати да питам министъра на транспорта, министъра на отбраната и КРС. Питах министъра на транспорта, която отговори, че за граждански цели РВД са предприели мерки за безопасност, но защо така е станало да питам ДАНС и КРС", пише той в социалните мрежи.

После пояснява, че не е продължил с "разследването", "защото не е работа на Народното събрание да осъществява оперативен контрол на националната сигурност, но явно е трябвало". "Нужен е смислен отговор как и защо GPS-сигналът около летище Пловдив е бил заглушен и можело ли е това да бъде предотвратено при адекватна реакция от страна на службите", посочва Божанов.

We are seeing media reports of GPS interference affecting the plane carrying Ursula von der Leyen to Plovdiv, Bulgaria. Some reports claim that the aircraft was in a holding pattern for 1 hour.



This is what we can deduce from our data.



* The flight was scheduled to take 1 hour… pic.twitter.com/qiSNfCTJtZ — Flightradar24 (@flightradar24) 1 септември 2025 г.

Умишленото заглушаване на GPS сигнал, известно като "jamming", е все по-често срещано явление, но то не може да компрометира безопасността на съвременните самолети. Това заяви в свой експертен коментар един от най-опитните и популярни български пилоти - капитан Марио Бакалов, по повод инцидента със самолета.

В своя публикация в социалните мрежи кап. Бакалов обяснява, че макар темата да звучи притеснително, авиацията е напълно подготвена за подобни предизвикателства. Той разяснява, че има два основни типа кибератаки. При единия, наречен GPS Jamming, се използва мощен радиосигнал, който целенасочено "запушва" GPS честотите и системите на самолета спират да получават данни за местоположението си. Другият, по-сложен метод, е GPS Spoofing. При него не става въпрос за заглушаване, а за подвеждане чрез изпращане на фалшиви сигнали, които карат самолета да "мисли", че се намира на съвсем друго място.

"В крайна сметка обаче GPS Jamming и Spoofing не могат да навредят сериозно на навигационните системи в самолетите", категоричен е пилотът.

Той изтъква ключовата причина за това - многопластовата система за сигурност и дублирането на оборудването в съвременната авиация.

"Самолетите не разчитат само на GPS, а използват множество навигационни системи като инерционна навигация (IRS) и наземни станции (VOR/DME), които осигуряват надеждни данни", пише кап. Бакалов.

Според него GPS е важен помощен инструмент, но не е критичен за безопасността. Пилотите са специално обучени да идентифицират аномалии в сигнала и да преминават към резервни методи за навигация, които гарантират пълен контрол върху машината. В случая с кацането в Пловдив е била използвана именно такава стандартна процедура - преминаване към инструментална система за кацане (ILS), която е напълно независима от сателитния сигнал.

"Въпреки че GPS Jamming и Spoofing звучат като сериозен проблем, авиацията е подготвена да се справи с тях. Реалният риск за безопасността е нисък, благодарение на дублирането на системи и строгите протоколи за безопасност", заключава кап. Бакалов, като добавя, че причинители на тези умишлени атаки често са военни структури на различни държави.